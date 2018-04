Estudio: Meteorito pudiera ser resto de un planeta perdido

BERLÍN (AP) — Fragmentos de un meteorito que cayó a la Tierra hace una década proporcionaron evidencia convincente de que un planeta perdido merodeó una vez nuestro Sistema Solar, indicó un estudio publicado el martes.

Científicos de Suiza, Francia y Alemania examinaron diamantes hallados dentro del meteorito Almahata Sitta y concluyeron que lo más probable es que se hayan formado por un proto-planeta hace al menos 4.550 millones de años.

Los diamantes en el meteorito, que se estrelló en el desierto de Nubia en Sudán en octubre del 2008, tienen diminutos cristales dentro de ellos cuya formación habría requerido una gran presión, dijo uno de los autores del estudio, Philippe Gillet.

“Demostramos que esos diamantes grandes no pueden ser resultado de choque, sino de un crecimiento que ha ocurrido dentro de un planeta”, comentó Gillet a The Associated Press en una entrevista telefónica desde Suiza.