Biden deberá resarcir daño de Trump al derecho internacional

Estados Unidos.- El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM llevó a cabo un conversatorio con expertos investigadores que tituló "Joe Biden y el derecho internacional", con la intención de reflexionar en torno a las consecuencias de las decisiones de política exterior en la Administración del expresidente Donald Trump para el derecho internacional y las intenciones que está mostrando el presidente Joe Biden en las primeras semanas de su mandato.

Impacto en el derecho internacional

A pregunta expresa sobre el impacto que ocasionó la Administración de Trump, el Dr. Manuel Becerra comenzó por explicar la posición de los Estados Unidos en materia de derecho internacional a lo largo de la historia.

En opinión del especialista, esta se caracteriza fundamentalmente en dos elementos: la primera es una posición de manera discrecional con respecto al derecho internacional. Dijo que los Estados Unidos, una de las grandes potencias mundiales, debe tener una relación con el derecho internacional; sin embargo, está ausentes de los grandes tratados internacionales, como la Convención de Derecho del Mar, la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, la Convención de Roma, que crea a la Corte Penal Internacional, la Convención Americana, entre otras: "Hay discrecionalidad, pero tiene una posición que ha sido bastante explorada, y es esa política que se llama smart power o política inteligente", aseguró Becerra.

Añadió que esta es una posición bastante interesante para el país estadounidense, ya que, con base en todo su poder militar, político y económico, acepta o negocia tratados; es decir, que sí participa en el derecho internacional para influir en la normatividad y de alguna manera expresar su influencia en la comunidad internacional.

A decir del Dr. Becerra, son varios ejemplos de esto, como la gran cantidad de tratados de libre comercio. Estados Unidos ha negociado tratados de carácter bilateral. Ahí va toda su influencia, su concepto sobre las normas internacionales a imagen y semejanza de su derecho interno. Sin embargo, esta posición en materia de derecho internacional la hace a un lado Trump, quien tiene una política en doble sentido: antiglobalista, por una parte, y, por otra, es un rompimiento con la estructura tradicional del Gobierno de los Estados Unido.

Después, al llegar Biden a la presidencia, trata de desmontar y pergeñar las nuevas intenciones en materia de derecho internacional, afirmó Manuel Becerra.

Multilateralismo y los EUA

En el mismo sentido, la Dra. Virginia Petrova señaló que, en cuanto al multilateralismo, Biden ya regresó a tratados de los que Trump se había retirado: "Biden es un exfuncionario muy cercano a Obama. Muchos creen que su mandato será un segundo periodo de Obama", afirmó Petrova.

La especialista explicó que este unilateralismo de los EUA es violador de muchas normas y principios del derecho internacional. Donald Trump se retiró de muchos tratados multilaterales, como el TPP y el Acuerdo de París, e inició la renegociación del TLCAN.

En opinión de Virginia Petrova, la postura más radical de Trump fue contra los organismos internacionales. Dejó de financiar a la Unesco; en la OMC logró una parálisis de su mecanismo de solución de controversias; en la OTAN humilló constantemente a los aliados, al decir que los otros no pagan sus contribuciones, y que solo EUA financia a la OTAN; se retiró de la OMS, donde criticó una gestión fallida de la pandemia y por considerarla muy "chinocéntrica".

"Los Estados Unidos tienen una clara preferencia por el bilateralismo, porque en esas negociaciones simplemente puede imponer sus intereses a los demás y lograr acuerdos depredadores", aseveró.

¿Podrá Joe Biden realizar un viraje? Petrova considera que no podrá ni tendrá intención de hacerlo. Dijo que los votantes de Trump no han desaparecido, y estas recetas ortodoxas del neoliberalismo subsisten: "Biden no será tan neoproteccionista como Trump porque esa es una política perdedora", concluyó Petrova.

El muro

Desde 2017, Trump destinó fondos federales para la construcción del muro entre México y Estados Unidos.

Biden

En la primera semana de trabajo, el presidente Biden ha regresado al Acuerdo de París

y a otros acuerdos.

Los Datos

Fuentes

El derecho internacional está integrado por acuerdos entre Estados, como también por la costumbre internacional, que se compone a su vez de la práctica de los Estados, que estos reconocen como obligatoria, y por los principios generales del derecho.

Fuera acuerdo

El expresidente Trump puso fin a la participación de Estados Unidos en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), un acuerdo comercial firmado con doce países durante la Administración de Barack Obama.

Para Entender

Derecho internacional

El derecho internacional público es la rama del derecho público exterior que estudia y regula el comportamiento de los Estados y otros sujetos internacionales en sus competencias propias y relaciones mutuas, sobre la base de ciertos valores comunes, para garantizar la paz y la cooperación internacional, mediante normas nacidas de fuentes internacionales específicas. O más brevemente: es el ordenamiento jurídico de la comunidad internacional.

Para Santiago Pagliari, la finalidad esencial del derecho internacional público es asegurar la paz y la seguridad internacionales, fungiendo como modelador del orden social internacional al crear normas jurídicas mediante las fuentes del derecho internacional. Para lograr su finalidad y poder contribuir al progreso moral y material de los sujetos, es esencial que el derecho internacional público adecue sus reglas a la realidad social.