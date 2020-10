Biden exige a Donald Trump que demuestre no estar infectado de Covid-19 antes del segundo debate

Estados Unidos.- El ambiente de las elecciones para la presidencia de los Estados Unidos continua mostrándose bastante turbio, sobre todo luego de que el actual mandatario Donald Trump, diera positivo a Covid-19 junto a la mayor parte de sus colaboradores. Ante esta situación, Joe Biden ha tomado la decisión de no participar si Trump, no demuestra estar libre de contagio.

Bueno, creo que si todavía tiene COVID, no deberíamos tener un debate. No estoy seguro de qué se trata el presidente Trump ahora, no sé cuál es su estado. Espero poder debatir con él. Pero solo espero que se sigan todos los protocolos, lo que es necesario en ese momento", dijo el ex vicepresidente a los periodistas el martes por la noche.