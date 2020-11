Biden y Trump, entre la incertidumbre y la polarización

Estados Unidos.- El republicano Donald Trump busca la reelección como presidente de los Estados Unidos ante su adversario político, el demócrata Joe Biden. Luego de una larga jornada electoral, de declaraciones de fraude, de una fuerte polarización y en medio de la pandemia, aún se desconoce quién es el ganador oficial, aunque los números no favorecen a Trump.

En entrevista para Debate, José Alberto Moreno Chávez, director de Investigación en DUMA SC, con posdoctorado en Historia y Estudios Globales por el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Freie Universität de Berlín, y Paola Suárez Ávila, investigadora de tiempo completo del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (Cisan) de la UNAM, expusieron el panorama que se alcanza a distinguir en este cerrado proceso electoral y las consecuencias para México.

Incertidumbre

La definición de esta elección 2020 no se ve tan cercana. De acuerdo con José Alberto Moreno, esa es la gran incertidumbre. Esto debido a que ha llegado una enorme cantidad de votos adelantados por la situación de Covid-19.

La mayoría de los estados en EUA ofrece una opción de voto anticipado o adelantado, siempre y cuando haya un motivo por el que la persona deba ausentarse el 3 de noviembre para ejercer su sufragio.

"Cada autoridad estatal ha declarado que tiene millones y millones de votos que tienen que conta", comentó. Para el experto, este conteo podría llevarse toda esta semana, lo que da tiempo a que haya mayor incertidumbre y que a su vez provoque que ambos candidatos puedan recurrir a ciertas estrategias jurídicas para seguir retrasando el reconocimiento del Colegio Electoral.

"Podemos fácilmente pasarnos el mes de noviembre en incertidumbre de quién será el presidente", dijo.

Hasta diciembre

Si bien para este fin de semana ya se pudiera tener el vaciado de actas en casi todos los colegios electorales, para la investigadora del Cisan esta discusión podría llegar hasta el mes de diciembre, pues para el 20 de enero ya debe estar ocupado el cargo de la Presidencia de los Estados Unidos.

Un proceso que podría durar dos meses, en el que se revisan nuevamente los sistemas de elección, como el uso del correo, lo que, de hecho, ya se está impugnando, pues lo más factible es que Donald Trump apele a un posible fraude, y con ello tener un escenario bastante conflictivo y difícil para que cualquier candidato asuma la presidencia.

"Es una elección bastante competida. Los estados, si vemos el mapa, pues está bastante polarizada; la opinión pública también. Hay manifestaciones a favor y en contra de los dos candidatos, sobre todo en las fallas que ha tenido Donald Trump para atender al Covid, pero, a la vez, hay mucho recuerdo del manejo de los demócratas durante la época de la crisis económica, que no apoyó a los grupos más desfavorecidos del centro de Estados Unidos, base de los electores de Donald Trump", opinó la experta de la UNAM.

Paola Suárez indicó que hay márgenes muy cerrados en algunos estados, que incluso son por centésimas, lo que ayudará a un mayor debate, pues será complicada la decisión, sobre todo en los colegios electorales, quienes al final deciden a quién darle ese triunfo, comentó.

Sin embargo, podría ser este sábado que ya se conozca en qué colegios va a estar el conflicto, entonces se sabrá en dónde va a empezar el movimiento de Donald Trump, quien —de acuerdo con la experta— en está ocasión perdió algunas de sus bases con respecto al 2016.

"Los demócratas perdieron la elección del 2016 de una manera desalentadora. Como vemos, siguen ganando en cuanto a voto popular los demócratas, pero sigue habiendo una muy buena estrategia por parte de los republicanos para conservar estos espacios que ganó en 2016", opinó.

Proceso electoral

Para entender el contexto de estas elecciones, es importante saber cómo es este proceso electoral, pues es muy diferente al de México. Primeramente, se debe saber que en las elecciones de Estados Unidos se vota por estados, se reconoce claramente la autonomía de su conformación como un país, como una federación.

Cada uno de los estados tiene una representación en colegios electorales, que son en realidad un proceso con el cual se han organizado los Estados Unidos para construir su democracia, explicó Paola Suárez. Estos colegios electorales, cada uno de los puntos que se gana en una elección dependen y son proporcionales a su antigüedad como estado y a su relación con una población, agregó.

En total se trata de 270 colegios electorales que deberán apoyar y respaldar la candidatura y la votación para lograr el triunfo de un presidente electo.

"En esta ocasión, tenemos una elección bastante competida, reñida, discutida, y que va a ser discutida por mucho tiempo. Estaremos frente a un debate sobre la democracia en los Estados Unidos, sobre cuán pertinente es todavía este sistema desde los colegios electorales, porque no es un sistema de votación directa; es decir, el presidente no es elegido por representación popular", señaló.

Esto debido a que al final son estos colegios los que nombran al presidente. A veces, estos colegios tienen su propia manifestación, algunos también pudieran no pronunciarse por el mismo candidato; es decir, se pueden dividir los votos, ya que también tienen su propia dinámica, así como su tradicional forma de votar, ya sea como demócratas o como republicanos.

Polarización

Esto último podría ser un factor importante, pues se observa que pudiera haber cambios de ideología de lo republicano a lo demócrata, reiteró. Lo que pudiera provocar que las instituciones democráticas en Estados Unidos sean parte de esta discusión, no solo los colegios electorales, sino que posiblemente hasta se llegue a la Suprema Corte de Justicia, otra de las grandes instituciones que podría desencadenar un mayor retraso en conocer el resultado, explicó.

En este tenor, para José Alberto Moreno, Donald Trump preparó a sus bases con bastantes meses de anticipación, llamándolos a «casi la desobediencia civil». Muestras de ello fueron sus primeras declaraciones luego de la jornada, en las que acusó de fraude electoral, comentó.

Toda esta disputa por la Presidencia de los Estados Unidos evidentemente tendrá un conflicto legal y político, el cual seguramente prevén que será resuelto en la Suprema Corte, pero antes de pensar en que llegue a esta instancia, lo más importante es el enorme problema de la polarización social con el llamado del republicano Donald Trump a la desobediencia civil, opinó José Alberto Moreno.

"Si se llegara a confirmar la ventaja de Joe Biden con respecto a Donald Trump, tenemos ahí un foco rojo bastante importante de personas que sí están dispuestas a salir a la calle a manifestarse, quizá de forma no muy pacífica, y eso nos llevaría a un escenario realmente inédito, por lo menos en la etapa contemporánea de los Estados Unidos", mencionó Moreno.

Para Suárez, del Cisan, la pandemia ha agudizado esta visión de la desigualdad en los Estados Unidos, prácticamente en los estados que se han empobrecido a partir de la crisis económica del 2008, como el caso de California, que desde hace pocos años se ha construido como un bastión de los demócratas, han identificado políticas avanzadas, en especial progresistas. Además, los estados del medio han cuestionado sobre todo políticas abiertas, como la del aborto.

Migración, comercio y derechos

"Donald Trump ha enarbolado muchas políticas, como ha sido el cancelar el aborto y apoyar algunas comunidades que son más tradicionales en los Estados Unidos; mientras que en las costas vemos una apertura mayor al proceso de la globalización, al cual Trump ha criticado desde un principio", incluyendo el Tratado de Libre Comercio, que al final Donald Trump terminó por ratificar como el T-MEC, como una estrategia para contener el avance de la economía china a nivel global.

Además del cambio en el discurso de Trump en campaña, sin dejar de lado su lógica de presidencia, en el sentido de cómo ha definido a los mexicanos y a los migrantes mexicanos en un proceso de cinco años, desde su primera campaña en 2015.

"Una política muy agresiva en contra de los mexicanos, y actualmente lo vemos que está diciendo que los mexicanos somos trabajadores esenciales porque estamos cruzando a hacer el trabajo de nuevo de los campos que más necesita, ahorita la producción de California, sobre todo y muchas zonas pegadas a México, muchos pequeños condados en la parte fronteriza, y bueno, de nuevo son los mexicanos los que están haciendo este trabajo esencial», explicó la académica de la UNAM.

Destacó que Trump ya no va en contra de los trabajadores no documentados, un punto que debería preocuparle mucho a México en esta contienda, porque la polarización política no llega solamente a los Estados Unidos, sino hasta México.

"Donald Trump no ha cambiado nada, simplemente está aprovechando el momento de la pandemia para justificar algunas de sus acciones, como las salidas, las deportaciones, pero a la vez llamar a los trabajadores agrícolas como esenciales con cierto reconocimiento, aunque desde las medidas de política pública migratoria en realidad no ha hecho ningún cambio, ni en su campaña hizo ninguna mención.

En el caso de que ganara Joe Biden, quizá México tendría una oportunidad en el tema migratorio, aunque también es cuestionable, aunque hay muchos temas en polarizació", dijo la experta.