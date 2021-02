Bill Gates busca la ayuda de Jeff Bezos para salvar el planeta

Estados Unidos.- Todo para mejorar el planeta y crear un impcto en la humanidad el co-fundador de Microsoft, Bill Gates, busca la ayuda del director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos para trabajar juntos en un proyecto.

Bill Gates manifestó sus deseos de trabajar con Jeff Bezos, con el objetivo de concientizar a la población a nivel mundial sobre los peligros de la latente crisis climatica.

El magnate de Microsoft asegura que la crisis climática podría ser más fuerte que la pandemia del nuevo coronavirus y provocar millones de muertes en todo el mundo.

"Las muertes simplemente irán en aumento a medida que haya más olas de calor, incendios forestales y, lo más importante, que se pierda la capacidad de salir al aire libre y cultivar en cualquier lugar cerca del ecuador", declaró Bill Gates.

Por lo anterior el empresario ha mostrado preocupación de los problemas del planeta y por ello busca aliarse con Bezos para juntos combatir las amenazar ambientales.

Gates busca a empresarios que cuenten con capitales altas, sin embargo Jeff Bezos no ha respondido a la invitación a Bill, pero eso no quiere decir que no acepte, de hecho es muy probable que diga que sí, incluso ya ha aportado millones de dólares para combatir el cambio climático.