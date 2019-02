Bill Gates confesó ser seguidor de la serie Narcos

El fundador de Microsoft, Bill Gates, confesó que es fan de la serie de la plataforma Netflix "Narcos" durante una sesión de preguntas y respuestas de Reddit.

El magnate de la tecnología, también dijo ser seguidor de otras series como "Silicon Valley", "This Is Us" y "A Million Little Things", la cual ve con su esposa. Pero la serie de "Narcos" la ve solo.

Al parecer Bill Gates tiene demasiado tiempo libre para ver series.

Foto: EFE

"Hay muchos programas realmente buenos", dijo Gates. "La gente me avisa de algunos programas, ¡pero no puedo verlos todos!".

Barack Obama, Matt Damon, Bernie Sanders y Neil deGrasse Tyson, son algunas de las personalidades importantes que han participado en el ask-me-anything de Reddit.