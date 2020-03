Bill Gates predijo una pandemia hace años pero nadie quiso escuchar

Hace aproximadamente 5 años, Bill Gates, quien en ese momento seguía al frente de Microsoft dio una charla sobre cuales serían las próximas complicaciones que la humanidad tendría que vivir, pero aseguró que no sería por una guerra si no por un virus que podría llegar a matar millones de personas.

Gates explicó que el mundo ha logrado desarrollar grandes armas nucleares y que por tanto deberá existir algo mucho más fuerte a lo que el mundo no este preparado, como podría ser una epidemia, gracias a un virus que llegaría a ser letal para la vida.

Sus palabras en aquel momento no tomaron mucha relevancia en el mundo, asegurando que "no estamos preparados para la próxima epidemia". Esta platica que se llevó a cabo en Ted 2015 era principalmente para tratar los temas que África Occidental vivió con el ébola donde la cifra de fallecidos alcanzó las 10,000 personas, tocando el punto clave que en estos momentos es una realidad:

El problema no fue que el sistema de salud no funcionara adecuadamente, sino que en verdad no teníamos ningún sistema".