Bill Gates revela cuales son las 2 cosas en las que nunca gasta dinero

Estados Unidos.- Bill Gates, cofundador de Microsoft y uno de los hombres más ricos del mundo y quien estuvo en el 1° puesto de la lista de multimillonarios de Forbes, durante 12 años consecutivos ha hecho una increíble revelación y se trata de las dos cosas en las que él no le gusta su dinero.

Durante un Ask Me Anything en Reddit, el cofundador de la compañía de software más grande del mundo, aseguró que no le gusta gastar mucho dinero ni en ropa ni en joyas.

Esta declaración ha sorprendido a propios y extraños pues con le poder adquisitivo que tiene, podría vestirse con las mejores marcas de ropa que existen en el mundo o comprarse las mejores joyas.

Lo cierto es que a Gates, la mayoría de las veces se le ve vestido con prendas muy sencillas, por ejemplo suéteres sencillos, camisas de vestir y trajes sin demasiado detalle por lo que es congruente con sus declaraciones.

De hecho nunca lo hemos visto portando ningún tipo de joyas y en detalle siempre se puede apreciar que los relojes que usa son de la marca Casio, que son bastante económicos.

Sin embargo, según lo publicado por Diario Libre, reveló que tiene una debilidad y es su esposa Melinda: "A ella si le compro buenas cosas".

Por otro lado, el cofundador de Microsoft, en lo que si está muy interesado en combatir el cambio climatico, por lo que, en un nuevo libro, el fundador de Microsoft ofrece una hoja de ruta para reducir a cero las emisiones, una meta factible, pero que requerirá grandes avances tecnológicos, según avisa.

"Cómo evitar un desastre climático", es una aportación amplia y didáctica al debate sobre el clima de alguien que fue capaz de ver con años de antelación el "boom" del software o la falta de preparación del mundo ante una eventual pandemia.

El mensaje de Bill Gates es a la vez optimista, pues dice que frenar el calentamiento global en las próximas décadas es posible, y realista, harán falta enormes progresos tecnológicos y mucha voluntad política.

La gente que cree que esto es fácil tiene que estudiar la amplitud de las fuentes de emisiones. La gente que cree que es imposible, espero que miren al potencial de innovación en estas áreas y vean que es posible, aunque muy difícil", explica el empresario

El empresario reconoce que no es un experto en clima, ni mucho menos, pero asegura que en los últimos años ha aprendido mucho. "Me gusta bastante leer", apunta, asegurando que ha leído "literalmente cientos de libros" sobre el tema y ha discutido con un sinfín de expertos.

Su conclusión es que para evitar un desastre es necesario alcanzar las cero emisiones netas y para ello, hará falta impulsar herramientas ya existentes como la energía solar y la eólica o la captura de carbono, pero además desarrollar nuevas tecnologías.

Gates comenzó a interesarse por el cambio climático hace aproximadamente dos décadas y llegó al tema de forma indirecta, al estudiar la relación entre la falta de suministro eléctrico y la pobreza que veía en sus viajes a países en desarrollo de la mano de su Fundación.