Billie Eilish casi se desnuda en pleno concierto por buena causa

Estados Unidos.- El lunes, durante la primera noche de su gira mundial "Where Do We Go?", La cantante Billie Eilish conocida por llevar ropa holgada, ofreció al American Airlines Arena de Miami un espectáculo diferente, informó el martes TMZ.

Entre canciones, la ganadora del Grammy de 18 años reprodujo un video rápido, mostrándose en una camiseta sin mangas negra ajustada, que luego se quita, parada solo en un sujetador, para estar casi desnuda.

Tienes opiniones, sobre mis opiniones, sobre mi música, sobre mi ropa, sobre mi cuerpo, dice en una voz en off, según el medio.

"Algunas personas odian lo que me pongo, algunas personas lo elogian, algunas personas lo usan para avergonzar a otros, algunas personas lo usan para avergonzarme a mí, pero siento que siempre estás mirando.

"El cuerpo con el que nací, ¿no es lo que querías?" ella continuó. “Si me pongo lo que es cómodo, no soy una mujer. Si elimino las capas, soy una puta. Aunque nunca has visto mi cuerpo, todavía lo juzgas y me juzgas por ello".

¿Por qué? Hacemos suposiciones sobre las personas en función de su tamaño. Nosotros decidimos quiénes son. Decidimos lo que valen. Si me pongo más. Si me pongo menos.

Concluyó preguntando: “¿Quién decide en qué me convierte eso? ¿Qué significa eso? ¿Mi valor se basa solo en tu percepción? ¿O tu opinión sobre mí no es mi responsabilidad?

Billie Eilish da un fuerte mensaje en uno de sus conciertos sobre el Body Shaming y muestra su cuerpo en forma de protesta contra la sexualización de la mujer.



Eilish previamente atribuyó su estilo único a querer evitar el juicio basado en su físico, y le dijo a Elle el año pasado que no aprobaba la vergüenza de las putas "a todas estas chicas por no vestirse como Billie Eilish".

También dijo que al cumplir 18 años, quería la capacidad de, si le apetecía, "verse deseable" y "ser mujer ... mostrar mi cuerpo".

En enero, publicó una serie de fotos de sí misma con ropa más ajustada y un bikini mientras estaba de vacaciones en Hawai, que obtuvo cerca de 13 millones de me gusta.