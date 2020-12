Boeing 737 Max realiza su primer vuelo tras dos años de estar suspendido por dos accidentes aéreos

Río de Janeiro.- El jet Boeing 737 Max regresó a los cielos por primera vez después de 20 meses luego de dos accidentes fatales de hace casi dos años que generó paralización mundial.

El Gol Airlines de Brasil fue la primera en el mundo en reincorporar los aviones a su flota activa, con un vuelo comercial de Sao Paulo a Porto Alegre, según con flightradar24.com.

El anuncio de la empresa no aclaró cuál era la ruta pero los clientes pueden cambiar sus boletos si no quieren volar en un Boeing 737 Max, dijo el vocero de Gol a The Associated Press en un correo electrónico.

El jet Boeing 737 Max con siete tripulantes y con un 88% de sus 186 asientos ocupados, se posó en la capital de Rio Grande do Sul hacia las 10:00 horas locales (13:00 GMT), al cabo de un vuelo de una hora y media, indicaron periodistas de la AFP a bordo.

El avión regresará a inicios de la tarde al aeropuerto de Sao Paolo de Guarulhos, el mayo de América del Sur, dando inicio el plan de Gol de volver a poner en marcha antes del fin de este año a los siete Boeing 737 Max de su flota de 127 aparatos.

El viaje se cumplió con cielo mayormente despejado y con los pasajeros y tripulantes usando mascarillas debido a la pandemia de coronavirus.

"Fue un buen vuelo, tranquilo", dijo una pasajera, Naiara Providello, poco antes de desembarcar"

Otro pasajero, que viajaba con su novia, al ser puesto al tanto del historial del modelo dio una risotada y exclamó: "Bueno saberlo" y aseguró que no tenía miedo: "Si el avión está aquí es por que es seguro ¿no?"

Dos miembros de la tripulación, que pidieron anonimato para AFP, dijeron que poco antes de embarcar, señalaron que se encontraban "muy emocionados" de formar parte de esta misión.

¿Por qué las personas tienen miedo de viajar en un Boeing 737 Max?

Boeing señaló que los jet 737 Max fueron sometidos a varias modificaciones, en particular en su software de control de vuelo MCAS, que no pudo ser dominado durante los vuelos siniestrados Lion Air en octubre del 2018 que dejó un saldo de 189 muertos y de Ethiopian Airlines en marzo de 2019 que dejó 157 muertos, los cuales terminaron por impactar en el suelo.

Debido a la suspensión de los vuelos Boeing 737 Max, sumergió al gigante estadounidense de la aviación en una severa crisis, agravada por los desafíos de la industria aeronáutica ante la pandemia de Covid-19.

Desde enero de 2019, hubo 653 anulaciones de pedidos de compra de Max 737, de acuerdo con los datos de la compañía. Gol, la única aerolínea brasileña que posee esos aviones, apostó en cambio a fondo por ese modelo.

La aerolínea tiene 95 pedidos firmes de compra con Boeing, además de 20 aeronaves que están en Estados Unidos esperando a ser entregadas, dijo el martes a AFP un portavoz de Gol.