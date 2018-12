Hortalizas regadas con aguas de ríos contaminados en Bolivia

VALENCIA, BOLIVIA (AP) — Los frondosos y verdes sembradíos de maíz, nabo y cilantro, entre otras hortalizas que abastecen los principales mercados de La Paz, en Bolivia, son regadas con aguas sucias y fétidas.

Richard Mamani, un agricultor de 31 años, usa estas aguas en Valencia en el municipio de Mecapaca al sur de La Paz. Aunque desde hace un par de años cuenta con agua potable para beber, es costosa y por ello no la usa en sus sembradíos. “Nosotros no utilizamos abono y mire como salen los choclos (maíz), y las otras verduras”, dijo a The Associated Press.

Mamani aprendió el oficio de sus padres y sostiene a su familia con la producción de hortalizas.

En esta imagen, tomada el 4 de diciembre de 2018, Celia, una agricultora de 69 años, muestra sus manos cubiertas de tierra tras trabajar en su cultivo de verduras, que se riega con aguas residuales que se vierten a un río cercano, en Valencia, Bolivia. Bolivia es uno de los países más pobres de Sudamérica y su capital, la que está a más altitud del mundo, carece de una planta de tratamiento de aguas. (AP Foto/Juan Karita)

Los ríos Choqueyapu, Cotahuma y Orkohauira, que pasan por toda la ciudad de La Paz hasta el área agrícola al sur de la ciudad, reciben descargas de los desechos humanos e industriales y no se depuran ni son tratadas por una planta residual.

“Yo sé que es peligroso incluso para la salud, pero tenemos que cultivar nuestras verduras, sino moriríamos de hambre”, señaló Mamani.

La Contraloría General del Estado en su auditoría ambiental de 2013 sobre los ríos en La Paz menciona que éstos “están en el rango de aguas de calidad muy mala”.

El gerente de esa unidad, Roberto Pérez, explicó a la AP que hicieron un seguimiento en 2017 y encontraron avances positivos de parte de las alcaldías y del gobierno, pero aún no se ha logrado mejorar la calidad de las aguas.

Según el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, se espera mejorar las condiciones de salubridad de la población con la construcción de una planta de tratamiento. El ministro Carlos Ortuño, encargado de ese despacho, recientemente señaló que se elabora un estudio para la construcción de esta planta, la primera de la ciudad.

En esta imagen, tomada el 7 de diciembre de 2018, espuma cubre parte de un campo de verduras que se riega con agua contaminada procedente de un río cercano, en Valencia, Bolivia. Las aguas fétidas y sin tratar de hogares y fábricas llegan a los ríos Choqueyapu, Cotahuma y Orkohauira, que van desde La Paz a una región agrícola al sur de la ciudad. (AP Foto/Juan Karita)

Los alimentos producidos de este modo llegan a tempranas horas a los principales mercados de abasto de la ciudad. De acuerdo con una auditoría de la contraloría, de una muestra tomada “12,5% de los productos agrícolas eran aceptables, 25% eran medianamente aceptables y 62,5% eran rechazables”. Asimismo, estos vegetales son portadores de parásitos como E.coli, que causa gastritis y también de salmonela.

Aún no hay un estudio específico que señale el daño puedan causar estos alimentos en la población pero según el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (INLASA), el 70% de casos de Enfermedades Diarreicas Agudas están vinculados al consumo de alimentos contaminados, entre ellos, estas verduras.

“El mejoramiento de la calidad de agua se verá a largo plazo”, dijo la experta en recursos hídricos Mónica Velásquez miembro de la Asociación de Ingenieros Ambientales de La Paz.

Explicó que hace más de una década de que el agua tiene la contaminación y los avances son importantes pero aún insuficientes, ya que no solo depende del gobierno si no que es multisectorial y en esto tiene que participar desde la población hasta las industrias en mejorar las descargas de aguas que envían a los ríos.

En Bolivia no solo los ríos de La Paz tienen una contaminación elevada, sino también los de las ciudades metropolitanas de Cochabamba y Santa Cruz, donde se concreta el 65% de los más de 11 millones de bolivianos, explicó Pérez. En otras ciudades más pequeñas tienen contaminación también minera. Asimismo, el lago Titicaca, que es compartido con Perú, sufre de contaminación.

La principal causa de la contaminación de ríos en Bolivia y otros países de Latinoamérica es el crecimiento demográfico y la falta de tratamiento de las aguas, dijo el Banco Mundial en su informe publicado en 2017.