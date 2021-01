Bolivia firma contrato para la provisión de 5 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca

La Paz.- El Gobierno de Bolivia informó este miércoles que firmaron un contrato para la provisión de 5 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19, desarrolladas por el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford.

"Las vacunas AstraZeneca/Oxford contra la COVID-19 empezarán a llegar en abril con un primer lote de un millón, después llegará 1 millón más por mes, hasta completar los 5 millones", indicó el presidente Luis Arce en un acto tras firmar el documento con miembros del proveedor, el Instituto Serum de la República de India.

Asimismo, el mandatario explicó que con la adquisición de las vacunas Sputnik-V, AstraZeneca/Oxford y las que gestione el mecanismo COVAX, se tendrá la cantidad suficiente para inmunizar al 100% de la población vacunable del país.

Mensaje del presidente Arce.

El 30 de diciembre de 2020, el gobierno firmó un contrato para adquirir 5,2 millones de la vacuna rusa Sputnik-V. Ese día Arce escribió en Twitter "que es segura, eficaz y tiene mucha demanda. Lamentablemente el gobierno de facto no mantenía relaciones con los gobiernos ruso, chino, argentino o mexicano. Esta adquisición no hubiera sido posible si el pueblo boliviano no hubiese elegido un gobierno democrático".

Hoy, en la misma red social señaló que los contratos se hubieran hecho antes "pero el gobierno de facto no negoció estas adquisiciones oportunamente", por lo que "recurrimos a todos los mecanismos posibles y en solo dos meses de gobierno logramos este objetivo".

COVID-19 en Bolivia

De acuerdo con el reporte de las autoridades sanitarias, publicado este miércoles, el país sudamericano sumó 1.473 nuevos contagios y 39 decesos, para un total de 176.761 casos y 9.454 muertes por el virus.