Bolivianos examinan mediante algoritmos sus elecciones

Bolivia.- Respecto a la democracia, América Latina vive una “extraordinaria paradoja”, según describe el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y, aunque la mayoría de los países latinos goza ya por más de dos décadas con Gobiernos democráticos, las constantes crisis en la región, las profundas desigualdades y el aumento en los niveles de pobreza también incrementan la insatisfacción de los ciudadanos hacia sus Gobiernos, expresando su descontento, pero también proponiendo sistemas de control hacia ellos y fungiendo como vigilantes en todos los aspectos del proceso democrático.

Un ejemplo de lo anterior es Bolivia, donde la elección del 2019 fue cancelada ante la desconfianza de la población sobre el conteo de votos y la manifestación de evidencias de irregularidades por la Organización de los Estados Americanos (OEA), resultando además en lo que se denominó un golpe de Estado y la dimisión de su presidente, Evo Morales. A raíz de los hechos, algunos ciudadanos comprometidos crearon el Observatorio Electoral de Bolivia.

El responsable del proyecto e investigador, Ariel Zeballos, comentó en entrevista para DEBATE los logros que han tenido al analizar los datos de las elecciones bolivianas recientes, lo cual puede replicarse en países como México, cuyo proceso electoral intermedio ha arrancado.

Objetivo: buscar anomalías

El Observatorio Elecciones Bolivia surgió por la necesidad de transparentar los resultados de las elecciones en dicho país.

Se fundó el 21 de diciembre de 2019 con el objetivo de fortalecer la confianza entre la población y el Gobierno a través de algunos análisis de los datos mediante algoritmos de detección de anomalías. Ariel Zeballos, quien es analista y especialista en tecnología de datos y fundador del Observatorio Elecciones Bolivia, comentó a DEBATE que varias situaciones en su país en 2019 han hecho tambalear la democracia, y aunque la OEA dio un informe muy sólido al respecto, “tampoco afirmaba directamente que había ocurrido un fraude” recalcó, refiriéndose al caso de la renuncia obligada a Evo Morales en ese año.

Es decir, no ha habido informes que demuestren realmente que en Bolivia hubo fraude, por lo que ellos decidieron crear el observatorio basándose en el uso de datos “para garantizar la salud de las elecciones”, de tal manera que la organización civil accede a los datos que son colocados en internet de cada mesa electoral (lo equivalente en México a las casillas electorales), y de manera sistemática los descargan desde estas bases de datos del Tribunal Supremo Electoral Boliviano para su análisis.

El proceso y el equipo

Zeballos explicó que en las elecciones pasadas del 2020, realizadas en octubre, para elegir presidente y también en las subnacionales para elegir comicios y Gobiernos en provincias a principios de marzo del 2021, realizaron la descarga de los datos por mesa en cada región, para luego pasarlas por programas computacionales y aplicarles algoritmos estadísticos mediante los cuales pudieran detectar irregularidades en el conteo; una vez detectadas esas irregularidades, las procesan y describen en un informe, el cual suben a su página web , a manera de conclusiones.

“Eso por el lado técnico, después de eso nuestro objetivo es hablar con periodistas, tener la información disponible para el periodismo local e internacional”, para que se pueda acceder a ellos y a la metodología, manifestó. Es el segundo año que Ariel y su equipo trabajan en este proyecto de vigilancia.

“Ha sido un trabajo financiado por mi persona y muchos voluntarios”, declaró. El proyecto actualmente goza de la colaboración de voluntarios, donde profesionistas diversos han incursionado aportando sus ideas y desarrollando al mismo tiempo investigación.

A la fecha cuentan con una persona con doctorado, cuatro con maestría, 15 licenciados en diferentes áreas, desde periodistas, diseñadores y analistas de datos, entre otros. Además, colaboran dos pasantes extranjeros.

Hay diversos observatorios en Bolivia, pero pocos se dedican a temas cuantitativos, dijo el ingeniero Zeballos a DEBATE, por ejemplo, hay un observatorio de igualdad de género, y los hay de análisis de sectores en términos de los partidos políticos, mismos que analizan cualitativamente diferentes áreas de interés durante las elecciones, pero el análisis cuantitativo de los datos que se generan por la elección es en realidad muy escaso, “lo que nosotros hemos visto es que la parte de un análisis estadístico profundo de las elecciones es muy ausente, porque por su nombre mismo requiere de un conocimiento técnico de análisis estadístico de las elecciones”, expuso, y luego describió que, aún cuando está muy bien hacer seguimientos a las personas que se proponen como futuros gobernantes desde diferentes ámbitos, también es importante realizar un aporte a partir de los datos.

Detección de irregularidades

}Entre los hallazgos realizados por Ariel y sus colaboradores, comentó que han encontrado mesas en Bolivia donde el 100 por ciento de los electores dirigían su voto a un solo partido político “y, encima, lo que se ha descubierto es que en alguna de estas mesas no había candidato”, declaró, es decir, se votó por un partido político que no tenía candidato y este resultó ganador.

Ariel explicó que lo anterior sucedió en áreas rurales. Lo que sospechan es que, si esa votación fue dada por los ciudadanos, es quizá porque el Gobierno por el cual votaron los ha obligado a hacerlo.

“Podemos fácilmente sacar en qué mesas, en qué regiones hay anomalías”, destacó el investigador, pues en el caso anterior una mesa con el 100 por ciento de votos hacia un partido político “es excesivamente raro”, consideró, ya que lo natural sería que hubiera algunos votos hacia algún partido político diferente, por lo tanto, un 100 por ciento hacia una sola opción política es extraño. Los casos descritos no han resultado significativos para determinar la elección, porque se detectaron solo en algunas casillas, pero no deja de ser un comportamiento anómalo, según señala el analista.

Diversas observaciones

Otro de los descubrimientos que hicieron con sus análisis es que, de alguna forma, los datos checados en 2019 otorgaban información que da puntos a favor del proceso electoral llevado a cabo ese año. Si bien, se sabe que las elecciones del 2019 fueron muy polémicas en Bolivia y se dijo que había ocurrido un fraude electoral a favor de Evo Morales, Ariel Zeballos refirió que esto no fue precisamente así, ya que mediante sus aplicaciones estadísticas y el análisis realizado ellos no encontraron “algún comportamiento irregular numéricamente hablando”, entonces, por la salud de esas elecciones se tenía que tener confianza, porque no se habían detectado anomalías, dijo.

Chequeo de patrones

Otra cosa que se ha visto es que los conteos tienen un comportamiento interesante. De acuerdo con Zeballos, analistas han teorizado que en las áreas urbanas donde se realizan primero los conteos rápidos durante los primeros dos días luego de la votación (tal y como ocurre en México) se obtiene un resultado que puede cambiar la elección al realizarse el conteo rural, el cual se finaliza en el cuarto día después de la elección. En este caso, se cree que las áreas rurales votan por el partido MAS, de Evo Morales, y, por otra parte, en las zonas urbanas se vota en contra.

Sin embargo, quedó demostrado en sus gráficas construidas simultáneamente con la subida de datos “que ese fenómeno, por lo menos en 2020, no se observó” y han encontrado que, estadísticamente, el conteo urbano contra rural convergía alrededor del día y medio, es decir, las gráficas tenían un comportamiento similar al correr el tiempo.

¿Cómo sería en México?

“Estas técnicas podrían aplicarse al contexto mexicano”, expresó Ariel, pues en México también se suben los datos de conteo a la página del INE. La manera de realizar la tarea acá sería tal y como hace sus análisis ahora el Observatorio Elecciones en Bolivia: tienen acceso a las reportes que se suben de cada mesa electoral en tiempo real.

Detalló que han creado un robot que se conecta con la página de internet que provee los datos de resultados de votación, bajándolos de manera sistemática, de tal manera que luego de hacerlo “se pueden utilizar los mismos algoritmos de chequeo estadístico que han realizado en Bolivia” y, asimismo, detectar anormalidades en la votación. “El tipo de análisis que hemos hecho aquí no le corresponde a ninguna nación, por lo que se puede aplicar en cualquier país”, declaró.

Ahondando en detalles

En cuanto a lo técnico, Zeballos ejemplificó que realizar todo lo ya mencionado sería una labor titánica, por analizar tantos datos en tampoco tiempo.

“Ha habido gente que ha tratado de hacerlo en Excel”, pero al tratarse de miles o millones de datos (big data) que se acumulan, las tareas computacionales se vuelven improcesables con el tiempo, por lo que para computadoras normales sería imposible. Imaginando, por ejemplo, que cerca de los 10 millones de habitantes de Bolivia votan, “nosotros lo que hacemos es que ponemos un servidor en la nube y pagamos por ese servidor”, dando el detalle de que uno de los computadores más potentes que han utilizado es el de Google Cloud “ahí ponemos todos los datos, y en ese servidor hacemos correr todos los algoritmos que existen”, es decir, todos los cálculos para el análisis se hacen en la nube.

En un país como México, mucho más poblado y grande que Bolivia, sería un poco más compleja la tarea debido al número de habitantes que votan, “se multiplica en al menos 20 veces el número”, mencionó Zeballos, sin embargo, aseguró que han ganado la experiencia para poder realizar ese manejo de grandes datos de manera eficiente utilizando diversos códigos computacionales, a fin de realizar un análisis del conteo de votos que derive en un esclarecimiento mayor de las elecciones.

Esperan continuar su proyecto

Hasta ahora, todos los esfuerzos que se realizan han sido posibles por el compromiso de diferentes actores dentro del organismo, pues han trabajado con periodistas, economistas, personas de áreas sociales e ingenieros, sin embargo, la financiación ha corrido por parte de él de manera que sería difícil mantener el proyecto en los próximos meses.

Ahora están buscando financiación, patrocinadores y fondos para impulsar el Observatorio Elecciones. “Lo que yo he prometido es mantener este trabajo con el equipo hasta el mes de junio, y después, basado en cómo nos va en el futuro, vamos a ver si avanzamos”, dijo, pues, pese al valor del proyecto y la necesidad de este en el fortalecimiento y clarificación de la democracia en un país, necesitan recursos para seguir adelante, por lo que lanzan la invitación a quien se quiera sumar a ellos y piden atentamente que los puedan contactar a través del siguiente correo: observatorio.boli@gmail.com.

La estructura del Gobierno de Bolivia

Bolivia es una República unitaria que adopta una forma democrática y representativa de Gobierno. Se estructura política y administrativamente en nueve departamentos, 112 provincias, 327 municipios y 1384 cantones. Hay, además, 11 municipios autónomos indígenas originarios campesinos.

La Asamblea Legislativa Plurinacional es de dos Cámaras: la Cámara de Diputados está formada por 130 miembros directamente elegidos por cinco años; la Cámara de Senadores está formada por 36 miembros directamente elegidos por cinco años.

El Gobierno municipal se compone de un Consejo y un alcalde. Los concejales son elegidos en votación universal, directa y secreta cada cinco años. Son candidatos a alcalde quienes estén inscritos en primer lugar en las líneas de concejales de los partidos. El alcalde será elegido por mayoría absoluta de votos válidos (oig.cepal.org).

Elecciones 2020 en Bolivia

El 23 de octubre del 2020, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia anunciaba el resultado del conteo final de los votos para determinar las elecciones nacionales en las que se elige el presidente, confirmando como ganador a Luis Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS), después de cinco días de escrutinio. El cómputo determinó que Arce obtuvo el 55.1 por ciento del total de votos.

Entre los otros participantes, el expresidente Carlos Mesa, del partido de Comunidad Ciudadana, obtuvo el 28.83 por ciento de los sufragios, y Luis Fernando Camacho, de Creemos, 14 puntos porcentuales. Chi Hyun Chung, del Frente para la Victoria, consiguió el 1.55 por ciento de las votaciones, y Feliciano Mamami, de Pan-Bol, el 0.52 por ciento (TSE Bolivia, 2020).