Bolsonaro recuerda su "aniversario", un año de su atentado

Brasilia.- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, recordó este viernes su "aniversario" cuando se completa un año del atentado sufrido durante un acto de campaña electoral en la localidad brasileña de Juiz de Fora.

"Hoy es mi aniversario, nacido en Juiz de Fora, hace un año. Muchas gracias Santa Casa de Juiz de Fora", señaló Bolsonaro a la prensa, mientras un grupo de seguidores le felicitaba a las puertas del Palacio de la Alvorada, residencia oficial de la Presidencia.

Estoy vivo, gracias a Dios, y dirigiendo con la gracia de Dios el destino de esta nación, agregó.

El mandatario hizo así alusión a la puñalada sufrida el 6 de septiembre de 2018 mientras era cargado a hombros por una multitud en plena campaña electoral en Juiz de Fora, localidad del estado de Minas Gerais (sureste).

Momento exacto en que el candidato presidencial es apuñalado. Foto: EFE

El autor del ataque, identificado como Adélio Bispo, de 41 años y quien sufre problemas mentales, fue detenido inmediatamente después de la agresión a Bolsonaro, que en aquel momento ya lideraba las encuestas de intención de voto para las presidenciales del pasado octubre.

Bispo sigue preso en una cárcel federal de Campo Grande, en el estado de Mato Grosso do Sul, pero el juez consideró que no puede ser imputado porque, debido a sus problemas mentales, no tiene capacidad de responder a sus actos.

Tras el atentado, Bolsonaro, entonces candidato presidencial, fue ingresado de urgencia en un hospital público de Juiz de Fora, donde los médicos consiguieron estabilizar su estado de salud ante la gravedad de las heridas.

Días después, fue trasladado en helicóptero al prestigioso y exclusivo centro médico Albert Einstein, en Sao Paulo, donde fue nuevamente operado y siguió el proceso de recuperación.

El presidente brasileño será sometido el próximo domingo a una nueva operación en el abdomen, la cuarta desde que fue acuchillado, en esta ocasión para la corrección de una hernia de incisión, que surgió a raíz de las intervenciones quirúrgicas previamente realizadas.

En su declaración diaria a la prensa, el mandatario señaló este viernes que de los únicos temas que abordaría hoy con los medios sería su "aniversario" y la celebración este sábado del Día de la Independencia, que conmemora la fecha en la que Brasil consiguió la autonomía política de Portugal.

Bolsonaro hizo un llamamiento para que todos los brasileños se vistan de verde y amarillo para celebrar la "independencia", mientras que algunos movimientos han pedido que las personas usen ropa negra en señal de luto por el momento político que vive Brasil.