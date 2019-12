Bolsonaro viaja a una playa del noreste de Brasil para descansar

Brasilia.- El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, que el miércoles cumplirá el primero de sus cuatro años de mandato, viajó este viernes a una base de la Marina en Aratu, en el estado de Bahía, para aprovechar diez días de descanso en una playa de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, informaron fuentes oficiales.

El líder ultraderechista permanecerá hasta el 6 de enero en la Base Naval de Aratu, una instalación de la Armada que cuenta con una casa colonial para invitados especiales y una playa privada, según informó el Palacio presidencial de Planalto.

En la misma instalación militar pasaron períodos de descanso, principalmente en las fiestas de año nuevo, varios de sus antecesores en la jefatura del Estado, como Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), Dilma Rousseff (2011-2016) y Michel Temer (2016-2018).

Bolsonaro embarcó en un avión de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) rumbo al tropical estado de Bahía a las 14.40 hora local (17.40 GMT) acompañado tan sólo por su hija menor, Laura, y la Presidencia no informó si sus otros hijos lo acompañarán en el sitio de descanso.

De acuerdo con versiones de prensa, los tres hijos mayores del mandatario brasileño, el senador Flavio Bolsonaro, el diputado Eduardo Bolsonaro y el concejal de Río de Janeiro Carlos Bolsonaro, deben viajar a Bahía el fin de semana y pasar la fiesta de año nuevo al lado del jefe del Estado.

Flavio y Jair Bolsonaro. / Archivo AFP.

El Palacio de Planalto tan sólo aclaró que la primera dama, Michelle Bolsonaro, permanecerá en Brasilia porque será sometida en los próximos días a una cirugía que no implica riesgos.

"Michele no (va a Bahía) porque está con un problema... No es precisamente un problema sino que tiene programada una cirugía para estos días. Además, yo voy a pescar y a ella por lo general no le gusta pescar. Entonces, para que no esté de mal humor, mejor que se quede", afirmó el propio presidente en declaraciones que concedió a periodistas.

Igualmente en declaraciones a periodistas, la primera dama no divulgó las razones de la cirugía y tan sólo dijo que no se trata de "nada grave".

Además de Bolsonaro, varios de los miembros de su Gabinete solicitaron autorización para pasar días de descanso con sus familias, entre los cuales el titular de Economía, Paulo Guedes, que está en Río de Janeiro desde el miércoles.

La previsión es que Bolsonaro permanezca en la instalación militar todo el miércoles, primero de enero, cuando cumplirá su primer año de Gobierno y que no participe en ningún acto conmemorativo por la fecha.

El gobernante, sin embargo, adelantó la víspera que, incluso en Bahía y de descanso, mantendrá la próxima semana la tradicional transmisión al vivo en Facebook que acostumbra realizar todos los jueves para comunicarse con sus electores y aclarar medidas de su Gobierno.