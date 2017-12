Bomba de tubo atada a hombre explota en el metro de NY

NUEVA YORK.- Una bomba de tubería atada a un hombre inspirado por el grupo Estado Islámico estalló el lunes en un concurrido pasillo del metro cerca de Times Square, hiriendo al hombre, hiriendo levemente a otros tres y gruñendo el viaje de hora punta por cientos de personas miles de trabajadores de Nueva York.

Foto AP

Los investigadores dijeron que no estaba claro si la bomba se activó intencionalmente o si se apagó prematuramente.

"Este fue un intento de ataque terrorista", dijo el alcalde Bill de Blasio a los periodistas. "Gracias a Dios que el perpetrador no logró sus objetivos finales".

Foto AP

El sospechoso, identificado como Akayed Ullah, de 27 años, estaba siendo tratado en un hospital por quemaduras en sus manos y abdomen. Los otros que resultaron heridos sufrieron zumbidos en los oídos y dolores de cabeza.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dijeron que Ullah estaba inspirado por el grupo Estado Islámico, pero aparentemente no había tenido ningún contacto directo con el grupo. Los funcionarios dijeron que vive en Brooklyn y llegó a los Estados Unidos desde Bangladesh hace unos siete años. Los funcionarios hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar públicamente sobre la explosión.

Foto AP

La explosión, que ocurrió en un pasadizo subterráneo debajo de la calle 42 entre las avenidas 7 y 8, desencadenó una respuesta de emergencia masiva por parte de la policía y los bomberos tanto sobre la superficie como bajo tierra, enredando el servicio de metro y autobús en la cercana terminal de autobuses de Port Authority.

Todo alrededor de Times Square se cerró, deteniendo lo que normalmente sería una hora punta en la "Encrucijada del Mundo".

Foto AP

Las autoridades dijeron que la bomba era un artefacto explosivo de baja tecnología sujeto al hombre con velcro y ataduras de plástico. Estaban investigando cómo se hizo.

Una foto publicada por el New York Post mostraba a un hombre barbudo tirado en el piso con la camisa al parecer abultada y el hollín negro cubriendo su estómago desnudo. Un oficial de policía sostenía las manos del hombre detrás de su espalda. Otra foto mostrada en el canal de cable NY1 mostró al sospechoso barbudo, con los ojos muy abiertos, en una camilla cargada en una ambulancia.

Elrana Peralta, una trabajadora de servicio al cliente de Greyhound, dijo que trabaja en el complejo terminal de la Autoridad Portuaria cerca de donde ocurrió la explosión pero no escuchó la explosión.

Foto AP

"Todo lo que podíamos escuchar era el caos", dijo. "Pudimos oír a la gente gritar: '¡Fuera! ¡Salí! ¡Salí!'"

John Miles, de 28 años, de Vermont, estaba esperando un autobús a Massachusetts. Tampoco escuchó la explosión, pero vio que la policía reaccionaba.

"No sabía lo que estaba pasando. Los oficiales estaban corriendo. Me estaba volviendo loco ", dijo. Hubo un anuncio de que la gente debería tomar sus maletas y marcharse. "No incitaron el pánico". Fue bastante ordenado ".

Foto AP

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, tuiteó que el presidente Donald Trump había sido informado sobre la explosión. En lugar de comentar sobre el presunto ataque terrorista, Trump luego envió un tweet a las 9:17 am criticando una historia dominical en The New York Times que decía que veía la televisión por cable durante al menos cuatro horas al día.

Sarah Huckabee Sanders, foto EFE

La explosión ocurrió unas semanas después de que ocho personas murieron en Nueva York cuando otro hombre, que también se inspiró en el Estado Islámico, condujo un camión alquilado a un carril bici cerca del World Trade Center.

El gobernador Andrew Cuomo dijo en una conferencia de prensa posterior al ataque que los neoyorquinos deberían estar alertas pero seguir con sus vidas.

Foto AP

"Volvamos a trabajar", dijo. "No vamos a permitir que nos interrumpan".