Bomba del metro encendida por la luz de Navidad, coincide

NUEVA YORK.- Lo último en una explosión en un pasillo del metro de la ciudad de Nueva York

Funcionarios policiales dijeron que una bomba de tubo que explotó en un pasillo del metro abarrotado de la ciudad de Nueva York se encendió con una luz navideña, fósforos y una batería de nueve voltios.

Los funcionarios dicen que el tubo corto estaba lleno de polvo explosivo, pero no funcionó como se esperaba. La explosión no fue lo suficientemente potente como para convertir la tubería en una metralla mortal.

Foto AP

Las autoridades identificaron al atacante como Akayed Ullah, un inmigrante de Bangladesh.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley familiarizados con la investigación dicen que él había visto en línea la propaganda del grupo Estado Islámico y les había dicho a los investigadores que estaba tomando represalias contra la agresión militar de los EE. UU.

La explosión durante la hora punta del lunes por la mañana hirió a tres personas además de Ullah, que está siendo tratada en un hospital.

La gente habló con The Associated Press con la condición del anonimato porque no estaban autorizados a hablar públicamente sobre la explosión.

El presidente Donald Trump dice que la explosión de una bomba en Manhattan destaca la necesidad de una reforma migratoria.

Trump dijo el lunes que Estados Unidos "debe arreglar su laxo sistema de inmigración, que permite demasiadas personas peligrosas e inadecuadamente investigadas" al país.

El presidente republicano señala su polémica prohibición de viajar como un ejemplo del tipo de política que debe implementarse. Y hace un llamado al Congreso para que ponga fin a la "migración en cadena", en la cual a los miembros de la familia se les permite unirse a parientes que han inmigrado.

Donald Trump, foto EFE

También dice que las personas condenadas por actos terroristas "merecen la pena más fuerte permitida por la ley, incluida la pena de muerte en casos apropiados".

La única persona gravemente herida el lunes fue el presunto terrorista.

El Fiscal General Jeff Sessions dice que la explosión de una bomba de tubo en el sistema de metro de la ciudad de Nueva York y un ataque anterior en Manhattan destacan las "políticas de inmigración fallidas" de la nación.

Sessions dice

Pixabay

que la explosión del lunes muestra la necesidad de una reforma migratoria. Las autoridades dicen que un hombre que llegó a los EE. UU. Desde Bangladesh hace siete años colocó una bomba de tubo amarrada a su cuerpo en un pasillo del metro cerca de Times Square. Fue herido junto con otros tres.

Sessions dice que los familiares de ciudadanos estadounidenses no deberían tener prioridad antes que "alguien que sea altamente capacitado, bien educado, que haya aprendido inglés y que probablemente se asimile y florezca aquí".

Él dice que un sistema de inmigración basado en el mérito sería más seguro.

Sus comentarios son similares a los de una portavoz de la Casa Blanca.