Bomba mata al menos a 30 en escuela de niñas en Afganistán, varias alumnas de entre 11 y 15 años murieron

Afganistán.- Una bomba que explotó cerca de una escuela de niñas este sábado, y mató al menos a 30 personas, muchas de ellas jóvenes alumnas de entre 11 y 15 años, según el portavoz del Ministerio del Interior, Tariq Arian, se esperaba que el número de muertos aumentara aún más.

Los talibanes condenaron el ataque y negaron cualquier responsabilidad, mientras que, las ambulancias evacuaron a los heridos mientras familiares y residentes gritaban a las autoridades cerca del lugar de la explosión en la escuela Syed Al-Shahda, en el vecindario Dasht-e-Barchi.

Los residentes de la zona dijeron que la explosión fue ensordecedora. Uno, Naser Rahimi, dijo a The Associated Press que escuchó tres explosiones separadas, aunque no hubo confirmación oficial de múltiples explosiones. Rahimi también dijo que creía que el poder de la explosión significaba que el número de muertos casi con certeza aumentaría.

Rahimi dijo que la explosión estalló cuando las niñas salían de la escuela alrededor de las 4:30 pm hora local. Las autoridades estaban investigando el ataque, pero aún no han confirmado ningún detalle. Uno de los estudiantes que huía de la escuela recordó el ataque, los gritos de las chicas, la sangre.

Estaba con mi compañero de clase, salíamos de la escuela, cuando de repente ocurrió una explosión, dijo Zahra, de 15 años, cuyo brazo había sido roto por un trozo de metralla.

“Diez minutos después hubo otra explosión y solo un par de minutos después otra explosión”, dijo. "Todo el mundo estaba gritando y había sangre por todas partes, y no podía ver nada con claridad". Su amiga murió.

Si bien nadie se ha atribuido la responsabilidad del atentado, el afiliado del Estado Islámico afgano ha atacado antes el barrio chiíta.

En Dasht-e-Barchi, multitudes enojadas atacaron las ambulancias e incluso golpearon a los trabajadores de la salud mientras intentaban evacuar a los heridos, dijo el portavoz del Ministerio de Salud, Ghulam Dastigar Nazari. Él imploró a los residentes que cooperaran y permitieran el libre acceso de las ambulancias al sitio.

Las imágenes que circulaban en las redes sociales supuestamente mostraban mochilas escolares ensangrentadas y libros esparcidos al otro lado de la calle frente a la escuela, y humo elevándose sobre el vecindario.

En un hospital cercano, los periodistas de Associated Press vieron al menos 20 cadáveres alineados en pasillos y habitaciones, con docenas de heridos y familias de víctimas presionando a través de la instalación.

Fuera del Hospital Muhammad Ali Jinnah, decenas de personas hicieron fila para donar sangre, mientras los familiares revisaban las listas de víctimas colgadas en las paredes.

Tanto Arian como Nazari dijeron que al menos 50 personas también resultaron heridas y que el número de víctimas podría aumentar. El ataque ocurrió justo cuando terminaba el día de ayuno.

Nadie se atribuyó de inmediato la responsabilidad del ataque, y el portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, dijo a los periodistas en un mensaje que solo el grupo Estado Islámico podría ser responsable de un crimen tan atroz. Mujahid también acusó a la agencia de inteligencia de Afganistán de ser cómplice del Estado Islámico, aunque no ofreció pruebas.

Los talibanes y el gobierno afgano han intercambiado acusaciones sobre una serie de asesinatos selectivos de trabajadores de la sociedad civil, periodistas y profesionales afganos. Si bien el Estado Islámico ha asumido la responsabilidad de algunos de esos asesinatos, muchos no han sido reclamados.

El presidente afgano Ashraf Ghani emitió un comunicado condenando el ataque, culpando a los talibanes incluso cuando lo negaron. No ofreció ninguna prueba.