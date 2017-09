Bombardeo ruso deja veintiocho muertos en ciudad Siria

Siria.- Al menos 28 civiles murieron este martes a causa de los bombardeos aéreos de Rusia y de la coalición internacional antiyihadista cerca de Deir Ezzor, en el este de Siria, donde apoyan dos ofensivas distintas contra el grupo Estado Islámico (EI), informó una ONG.

En los dos últimos días, decenas de civiles murieron por los ataques aéreos atribuidos a la aviación rusa cerca de la ciudad de Deir Ezzor, capital de la provincia del mismo nombre.

Las fuerzas del régimen, apoyadas por la aviación rusa, operan en el oeste de esta provincia partida en diagonal por el Éufrates y una alianza de combatientes árabes y kurdos, respaldada por la coalición internacional encabezada por Washington, lucha en la orilla este del río.

Aún se desconoce quién está detrás de los ataques. Foto: AFP

Según el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos (OSDH), por los ataques rusos fallecieron 16 civiles, entre ellos cinco niños, alojados en tiendas de campaña a lo largo del Éufrates, al noroeste de la ciudad de Deir Ezor. Huían de los combates en los alrededores de la aldea de Zaghir Shamiya, todavía en manos del grupo EI.

La misma fuente da cuenta de "12 muertos, entre ellos cinco niños, todos ellos miembros de una misma familia, en ataques de la coalición internacional contra la aldea de Al Shahabat", en poder del grupo EI, en la orilla este del Éufrates, cerca de Deir Ezzor.

Según AFP, la coalición internacional apoya a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), una alianza de combatientes kurdos y árabes considerada la punta de lanza de la lucha contra el grupo EI en Siria.

Ataques aéreos deja 17 muertos en Siria según activistas

Al menos 17 civiles murieron el domingo en varios ataques aéreos en un cruce del río Éufrates, en el este de Siria, dijeron activistas locales.

Omar Abou Leila, del grupo de seguimiento DeirEzzor 24, afirmó que jets rusos atacaron transbordadores que aguardaban para llevar pasajeros de un lado al otro del río en la localidad de al-Baloul, en poder del grupo Estado Islámico, a 27 kilómetros (17 millas) al este de la disputada ciudad de Deir el-Zour.

Ataques en Siria. Foto: AFP

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña, dijo que 21 civiles murieron en las incursiones aéreas.

La fuerza aérea rusa es la responsable, agregó. The Associated Press no pudo confirmar de momento la versión.

Las fuerzas oficiales sirias apoyadas por Rusia, por un lado, y las fuerzas antigubernamentales con respaldo de Estados Unidos, por el otro, escenifican una carrera por el control del valle del río, en poder del Estado Islámico, así como los recursos energéticos de la zona y el cruce cercano hacia Irak.

Temática. Foto: AP

Por otra parte

Aviones israelíes de combates bombardearon un puesto militar en el oeste de Siria, según indicó el Ejército sirio, matando a dos soldados y causando daños materiales.

El ataque de madrugada golpeó una instalación cerca de la localidad occidental de Masyaf, según un comunicado del Ejército. El lugar está próximo a la costa Mediterránea y es un bastión del presidente, Bashar Assad.