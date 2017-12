Bomberos obligados a esquivar incendios en California

FALLBROOK, California, EU.- Los bomberos en el sur de California estaban en alerta máxima por los incendios incluso antes de que estallaran.

Pero una vez que las llamas se combinaron con los feroces vientos, los equipos fueron incapaces de detener los incendios que destruyeron más de 500 inmuebles, mataron a decenas de caballos y obligaron a cientos de miles de personas a huir.

Los bomberos ganaron algo de terreno el viernes y algunas de las personas que fueron las primeras en evacuar sus casas el lunes pudieron regresar. (Foto: AP)

En total seis incendios fuera de control han quemado más de 673 kilómetros cuadrados (260 millas cuadradas) desde el lunes.

“Los bomberos estaban tratando de mantenerse a salvo lo más que podían”, dijo el capitán Kendal Bortisser del Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California. “Como sabemos, cuando un tornado azota el Medio Oeste, no hay forma de detenerlo. Cuando un huracán pega en la Costa Este, no hay manera de frenarlo. Cuando los vientos de Santa Ana llegan aquí, no hay forma de detenerlos”.

Los bomberos ganaron algo de terreno el viernes y algunas de las personas que fueron las primeras en evacuar sus casas el lunes pudieron regresar.

(Foto: AP)

Sin embargo, nuevos incendios se formaban y el peligro persistía. La vegetación está seca, apenas ha llovido y se pronostica que los vientos tengan una velocidad de 64 kilómetros por hora (40 millas por hora) el sábado y hasta 80 kph (50 mph) el domingo en las áreas de Los Ángeles y en el condado de Ventura, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

Los incendios han tomado a la gente por sorpresa en una amplia zona del sur de California. (Foto: AP)

Los incendios han tomado a la gente por sorpresa en una amplia zona del sur de California desde que el incendio más grande se desató el lunes por la tarde en el condado de Ventura, donde las únicas muertes atribuidas al fuego _hasta ahora_ han sido la de una mujer de 70 años que fue hallada muerta en un automóvil estrellado sobre una ruta de evacuación en la pequeña ciudad de Santa Paula.

Tres personas murieron quemadas mientras trataban de escapar de un incendio. (Foto: AP)

Tres personas murieron quemadas mientras trataban de escapar de un incendio que comenzó el jueves a 80 kilómetros (50 millas) al norte de San Diego que invadió una comunidad de retiro de casas rodantes y una instalación de entrenamiento de caballos de carreras.

Información de AP

Parece la entrada a Mordor, pero en realidad es California ardiendo a causa de los incendios. pic.twitter.com/DuHuslj2CE — Esteban Letona (@EstebanLetona) 6 de diciembre de 2017

También te puede interesar