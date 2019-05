Boy Scout de 16 años muere en caminata porque tropa se quedó sin agua

Arizona.- Las autoridades están investigando después de que una excursión de Boy Scouts en el desierto de Arizona terminó en tragedia con la muerte de un niño de 16 años, según los informes.

Los oficiales del alguacil del condado de Pinal dicen que la tropa tenía agua, pero se agotaron cuando llegaron a la cima de Picacho Peak el 27 de abril y el niño comenzó a exhibir signos de deshidratación extrema en el camino hacia abajo.

Un guarda del parque que llegó junto con miembros del Departamento de Bomberos de Avra intentó resucitar al niño, pero no pudo, informó el jueves KGUN-TV.

No está claro si la falta de agua llevó a la muerte del niño durante la caminata en el Parque Estatal Pichaco Peak entre Phoenix y Tucson, informó The Associated Press.

AFP

El niño fue identificado por KTVK como Josh White después de entrevistar a un miembro de su tropa de Boy Scouts que también era un compañero de clase.

Te golpea en un lugar realmente especial, alguien que ves todos los días [quien] siempre puede poner esa sonrisa en tu cara, dijo JP Hassman a la estación.

"Estamos profundamente tristes por la muerte de uno de nuestros miembros jóvenes", dijo en una declaración Andy Price, un ejecutivo del Consejo del Gran Cañón de los Boy Scouts, informó la estación.

Un obituario en línea dijo que Josh era un miembro activo de su tropa de Boy Scouts que lograba el rango de vida, jugaba al fútbol para el equipo universitario de su escuela secundaria y era un estudiante voluntario en su iglesia.