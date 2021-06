Brasil autoriza la importación de vacunas de Sputnik V y Covaxin contra Covid-19 con limitaciones

Brasil.- Ese viernes la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), autorizó la importación de la vacuna rusa Sputnik V y la indía Covaxin contra el Covid-19 para su uso en Brasil bajo el cumplimiento de algunas condiciones.

Con esta decisión de da retroceso a realizada de manera previa por el organismos regulador quien había considerado que faltaban datos técnicos para verificar la efectividad del biológico de ambas vacunas, por lo que se encontraba suspendida su importación.

De acuerdo con lo datos, Brasil ya había pedido importar 30 millones de dosis de Sputnik V, mientras que el ministro de Salud había solicitado importar 20 millones de la dosis india fabricada por la farmacéutica local Bharat Biotech.

Si bien los trabajos para su importación, estaban avanzando, Anvisa indicó que las partes interesadas en la adquisición solicitaron información la cual no fue resuelta por completo.

Con el aval de este viernes, se autoriza la importación y uso limitado de 4 millones de dosis en el caso de Covaxin y solo una cantidad equivalente al 1 por ciento de la población de los estados que solicitaron la importación de la rusa Sputnik V.

Además de acatar estas indicaciones, también los interesados deberán aplicar la vacuna sólo a personas de entre 18 y 60 años y no podrán ser aplicada a embarazadas o personas con enfermedades graves o no controladas, así como a portadores de HIV o hepatitis B o C.

Del mismo modo, se desechará su uso en caso de que los organismos reguladores del país o la Organización Mundial de la Salud retire su uso de emergencia.

De momento, Brasil solo cuenta con las vacunas que tiene permiso mismas que están siendo aplicadas a su población, las cuales son la británica de AstraZeneca, ConoVax y Pfizer, además de la de Johnson&Johnson que aún no está disponible en el país.