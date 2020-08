Brasil busca acelerar procesos para obtener vacuna del Covid-19

Río de Janeiro.- Brasil acelerará los pasos regulatorios para tener a disposición las vacunas contra el nuevo coronavirus (COVID-19) una vez sea comprobada la seguridad y la eficacia del producto, según explicó a Xinhua la gerente de evaluación de seguridad y eficacia de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), Renata Lima.

"Creo que el proceso de análisis de las vacunas por parte de la ANVISA será más rápido de lo habitual, ya nos organizamos para hacerlo célere, porque tradicionalmente, tenemos muchas informaciones necesarias sobre seguridad, calidad o producción, que forman parte del análisis de la agencia reguladora para autorizar la liberación de un producto con calidad y seguridad", explicó en una entrevista.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Por ser el segundo país del mundo con más casos y muertes de la COVID-19 y tener todavía una alta tasa de incidencia del virus, Brasil está considerado como uno de los países idóneos para probar las vacunas que se están desarrollando contra la pandemia. Actualmente, hay tres ensayos clínicos en el país sudamericano.

"La situación de la pandemia alteró el escenario internacional de desarrollo de vacunas. Generalmente, las vacunas tardan 10 años en ser desarrolladas, aunque en un escenario de pandemia como este, no se podía esperar tanto tiempo", aseguró.

"Hubo algunas reorganizaciones de procesos, la propia comunidad científica repensó lo que realmente necesitaría, su foco para una vacuna que pudiera responder a esta situación, y por esto, considerando el hecho que se reorganizaron estos procesos y que muchas de estas vacunas propuestas ya usan una tecnología conocida, como virus inactivados, virus vectores, todo esto son tecnologías que ya existían para otras enfermedades", dijo Lima.

"Ahora durante la situación de la COVID-19 se aprovechó este conocimiento, por esto tenemos un desarrollo más rápido de las vacunas, sin la expectativa de que tarden 10 años en ser desarrolladas, pero no podemos saltarnos los resultados de seguridad y eficacia, es algo muy importante que siempre queremos reforzar, porque si la vacuna no consigue mostrar que consigue garantizar la inmunidad de las personas durante un tiempo razonable, cuántas dosis serán necesarias para esta inmunidad y que esta inmunidad realmente neutralice el virus, no sirve de nada adelantar los pasos", subrayó.

Para Lima, "lo más importante es garantizar la seguridad de las vacunas, porque tienen una serie de efectos colaterales, son virus naturales, y necesitamos saber si los riesgos son inferiores al beneficio para poder aprobarlas".

En este sentido, dijo que "lo más importante para aprobar las vacunas es tener los resultados de la seguridad y eficacia. Necesitamos saber si la vacuna realmente funcionará, y por esto los estudios se están conduciendo comparando dos grupos, uno que toma la vacuna y otro que toma placebo, un producto que no hará ningún efecto".

"En la comparación entre estos dos grupos esperamos poder observar un efecto significativamente mayor, con una eficacia de hasta el 70 por ciento, quizás por ser una pandemia se aceptaría quizás una eficacia del 50 por ciento, es algo que se discute internacionalmente, pero necesitamos garantizar este mínimo, tener seguridad de que es verdad, antes de autorizarla", resaltó.

Como ejemplo de la seguridad que se requiere para autorizar cualquier vacuna, citó el ejemplo de la vacuna de Oxford.

"Inicialmente se estudió para una dosis, y después de ver los resultados en varios países, se propuso que se diera una dosis adicional. Antes de autorizarla, corremos el riesgo de que luego no funcione. Por esto no podemos omitir la seguridad, a pesar de la ansiedad de la población, lo primero es tener seguridad de que funcionará y su eficacia", completó.

En el caso de Brasil, dijo que se estableció "un comité de científico, que ya va discutiendo los datos desde que van siendo generados en los ensayos clínicos. Generalmente recibimos un dossier completo con todos los datos para hacer un análisis, pero en la situación de pandemia, esta alteración de flujos que estamos promoviendo hace que recibamos los datos desde que van siendo generados". Con ello, "cuando haya la recopilación final, podremos dar una respuesta rápida sobre la autorización. Aunque sabemos que la presión de la sociedad para tener las vacunas es grande, nos estamos preparando para plazos menores en la autorización", concluyó Lima. Fin

Te puede interesar: