Brasil confirma salida de polémico ministro de Educación, que ya está en EEUU

Sao Paulo.- Brasil confirmó este sábado la salida del Gobierno del polémico ministro de Educación, Abraham Weintraub, blanco de dos procesos en la Corte Suprema y quien ya se encuentra en Estados Unidos, luego de expresar que su prioridad era dejar el país "lo más rápido posible".

Weintraub, quien fue designado ahora por el presidente Jair Bolsonaro para ocupar un cargo como director por Brasil del Banco Mundial en Washington, dejó el país la noche del viernes, el mismo día en que un senador protocolizó en el Supremo un pedido de retención de su pasaporte.

El hermano de Weintraub publicó en sus redes sociales que el ya exministro había llegado a Estados Unidos este sábado, una información que poco después fue confirmada por el Ministerio de Educación, pese a que su salida del Ejecutivo todavía no había sido oficializada por el Gobierno brasileño.

Tras conocer el viaje del extitular, el presidente Jair Bolsonaro publicó en una edición extra del Diario Oficial de la Unión (DOU) su salida del Gobierno, aunque no ha nombrado un sucesor para asumir la cartera.

El pasado jueves, Weintraub anunció su renuncia en medio de presiones por su salida del Gobierno y de la grave crisis política que enfrenta el mandatario ultraderechista por sus enfrentamientos con el Congreso y el Supremo.

La víspera, Weintraub había expresado en las redes sociales que su prioridad era dejar Brasil "lo más rápido posible".

"Estoy saliendo de Brasil lo más rápido posible (pocos días). NO QUIERO PELEAR! Quiero estar quieto, déjenme en paz, no me provoquen", escribió el ahora exministro en su cuenta de Twitter.

El exministro, una de las voces más fieles y polémicas del Gobierno Bolsonaro, es blanco de dos procesos que tramitan en la Corte Suprema de Brasil: uno abierto por el propio Supremo para identificar autores de "fake news" contra ese tribunal y otro por racismo, tras publicar un comentario sobre China que llegó a generar un principio de crisis diplomática.

La renuncia del Weintraub venía siendo presionada por partidos opositores, organizaciones sociales y hasta magistrados de la Corte Suprema desde la divulgación el mes pasado de un vídeo de una reunión ministerial el 22 de abril, en la que el entonces ministro tilda de "vagabundos" a los miembros del Supremo y pide su arresto.

En sus 14 meses al frente de la cartera, Weintraub acumuló una serie de polémicas dentro y fuera de Brasil, entre las que destacan el malestar provocado con Israel y con la comunidad judía por comparar una operación judicial contra aliados de Bolsonaro con "la noche de los cristales rotos" -uno de los episodios más fatídicos del Holocausto- y sus frecuentes errores de portugués.

