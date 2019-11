Brasil no sabe cuánto más crudo llegará a sus playas

RÍO DE JANEIRO (AP) — Las autoridades brasileñas dijeron el lunes que no tienen manera de saber que tanto crudo seguirá apareciendo en las playas de la costa del noreste del país, pese a la advertencia del presidente Jair Bolsonaro de que “lo peor está por venir”.

En una entrevista del domingo por la noche, Bolsonaro reiteró la postura oficial de que un buque cisterna griego es el responsable de un derrame petrolero que se ha extendido a lo largo de más de 2.100 kilómetros (1.300 millas) del litoral, pese a que el dueño del buque ha dicho que su embarcación no sufre de filtración alguna.

“Toda la evidencia apunta a este buque de carga griego, toda”, declaró Bolsonaro en entrevista con Record TV. “Todo parece indicar que se trata de algo criminal”.

El gobierno de Brasil ha estado tratando de investigar la causa del derrame que ha afectado a 321 playas en la costa nororiental desde principios de septiembre, perjudicando la pesca y el turismo. Las autoridades lo consideran uno de los peores desastres medioambientales en la historia del país. La densidad del crudo lo hace imperceptible desde el aire, lo cual ha dificultado el rastreo de su origen o calcular cuánto crudo más aparecerá en la costa brasileña.

Unas 4.000 toneladas de crudo han sido recogidas de las playas brasileñas hasta ahora, según un comunicado emitido conjuntamente el domingo por la Marina, la agencia ambiental brasileña y la agencia petrolera nacional.

“Es muy difícil decir qué tanto crudo queda”, dijo el lunes comandante Leonardo Puntel, de la Marina brasileña, en conferencia de prensa. “Dado que el petróleo está debajo de la superficie mar, no sabemos si queda mucho o poco. Prácticamente no hay manera correcta ni precisa de monitorear estos derrames”, dijo, y agregó que han visto una reducción en la cantidad de petróleo que aparece en las playas en los últimos días.

Afirmó que el desastre no tenía precedentes.

“En el mundo no hay otro caso de un derrame de gran escala con un origen completamente desconocido. El caso no tiene precedentes, no sabemos quién nos está contaminando”, dijo Puntel.