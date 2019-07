Brasil realiza mayor incautación conjunta de armas y drogas en Río

Río de Janeiro.- Las Policías Civil y Militar del estado brasileño de Río de Janeiro realizó este jueves la mayor incautación conjunta de armas y drogas, durante un operativo en el conglomerado de favelas Complexo da Maré, según anunció el gobernador Wilson Witzel.

En la operación, que dejó un sospechoso muerto y cuatro presos, entre ellos un supuesto jefe del tráfico de drogas, fueron incautadas 75 granadas, treinta armas -28 de ellas de largo alcance, como fusiles y ametralladoras- y cinco toneladas de drogas, incluidos 172 kilogramos de pasta básica de cocaína.

"La Policía Militar ya tenía informaciones de la posible localización del depósito donde estaba el armamento y con la ayuda de perros se logró, con éxito, encontrar las armas y las drogas", relató Witzel, quien dijo que el material incautado "no es usado por negros, pobres y personas de la favela".

Para el gobernador, que pretende reducir los robos de cargas próximos al Complexo da Maré, "son armas usadas por terroristas que utilizan la comunidad como escudo y utilizan un poder de fuego bélico y están siendo patrocinados por carteles internacionales".

"El recado está dado: No enfrente a la Policía. Si se enfrentan a la Policía solo tienen dos caminos: ser preso o se muertos y nosotros no tendremos piedad con quien no tiene respeto por el ser humano ajeno, por la sociedad y por nuestros policías", agregó.

O resultado da megaoperação da @pmerj e da @pcerj, no Complexo da Maré, foi excelente. Cinco pessoas presas, 30 armas apreendidas, sendo 23 fuzis; além da captura de 8,5 toneladas de drogas. Esse é apenas o começo de uma trajetória exitosa no combate ao crime organizado. pic.twitter.com/TdmGdk6WN7 — Wilson Witzel (@wilsonwitzel) 18 de julio de 2019

Algunas de las armas estaban "personalizadas" con los colores y símbolos del club de fútbol Flamengo y figuras de personajes de videojuegos, como 'Súper Mario' y 'Luigi'.

El operativo contó con el apoyo desde el aire de un helicóptero blindado de la Policía Militar.

Uno de los arrestados en el operativo es Adriano Cruz de Oliveira, alias 'Adriano Gordinho', considerado como el segundo hombre en jerarquía del tráfico de drogas en el Parque Uniao, una de las favelas del complejo, y que estaba fugitivo después de recibir una condena de 35 años por narcotráfico.