Brasileña "talla grande" que ganó Miss Mundo y sorprendió a todos

Brasil.- La brasileña Nina Sousa, de 28 años, ganó el título de modelo más hermosa del mundo en la competencia Miss Top Of The World, que tuvo lugar el sábado pasado en Ucrania.

Entre los 19 candidatas, fue elegida y no contuvo la emoción al hablar de la victoria en su red social. "¡Este es el momento más importante de mi vida! ¡He tenido muchas dificultades para llegar aquí!

¡Pero he ganado! He superado el dolor, he superado el cansancio, he superado las energías negativas", escribió en una publicación de Instagram.