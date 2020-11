Brasileños protestan por el asesinato de un hombre negro a manos de la seguridad de un supermercado

Brasilia, Brasil.- En varias ciudades de Brasil protestaron este viernes por el asesinato de un hombre negro, Joao Alberto Silveira Freitas, de 40 años, a manos de la seguridad de un supermercado.

Los residentes de Sao Paulo, Río de Janeiro, Brasilia, Belo Horizonte y Porto Alegre salieron a las calles para pedir justicia por el brutal ataque, que según el gobierno brasileño, no se trata un caso de racismo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El crimen ocurrió durante la noche del jueves en la salida de un supermercado de la cadena Carrefour, en la ciudad de Porto Alegre, capital del estado de Río Grande del Sur. De acuerdo al reporte, el hombre fue golpeado hasta la muerte por un empleado de seguridad mientras otro lo sostenía, luego de que una empleada le dijo al personal que él la había amenazado.

El caso se dio a conocer en pocas horas en todo el país por un video, que se hizo viral en las redes sociales, que muestra parte de lo sucedido. E igualmente por ese medio las organizaciones sociales convocaron algunas de las movilizaciones.

Algunas personas que salieron a protestar recordaron el caso del estadounidense George Floyd, quien fue asesinado el 25 de mayo de 2020, en Minneapolis, Minnesota, por policías blancos. Un caso que dio la vuelta al mundo y provocó manifestaciones contra el racismo.

En los carteles que llevaban se podía leer: "Justicia por Joao Alberto" o "Carrefour tiene las manos sucias de sangre negra".

En Twitter usuarios subieron videos y fotografías de personas que se concentraron afuera o, como en el caso de algunos que entraron a los Carrefour.

En Brasilia:

Manifestantes en Brasilia entraron al supermercado.

En Jardins, municipio de Sao Paulo, la policía colocó una barrera frente a la manifestación cerca de la tienda Carrefour.

La Policía colocó una barrera para evitar que los manifestantes entren a una tienda de la cadena de supermercado.

En Porto Alegre, donde ocurrió el crimen, cientos de personas fueron hasta el lugar.

Protesto em frente ao Carrefour em Porto Alegre (RS) pede justiça para João Alberto, assassinado ontem na porta do supermercado. A manifestação foi convocada por organizações do movimento negro e demais movimentos sociais.



Imagens da Nathane Dovale pic.twitter.com/TSyjzSW9Rs — Ponte Jornalismo (@pontejornalismo) November 20, 2020

El vicepresidente del país sudamericano, Hamilton Mourao, lamentó la perdida, pero considera que no se trata de un caso de racismo porque "en Brasil no existe racismo".

"Para mí, en Brasil no existe racismo. Eso es una cosa que quieren importar, eso no existe aquí. Yo te digo con toda tranquilidad, no hay racismo", le dijo a la prensa.

Sin embargo, los medios locales destacaron que, según el último informe de "Atlas de la violencia" publicado en agosto pasado, el número de asesinatos de negros aumentó un 11,5% entre 2008 y 2018, mientras que entre los blancos disminuyó un 12,9%.