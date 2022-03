Brent Renaud, periodista estadounidense asesinado por ataque de fuerzas rusas en Ucrania, asegura la policía

Ucrania.- El periodista estadounidenses Brent Renaud, al por los ataques en Irpin, a las afueras de Kiev, de la fuerzas rusas, así lo informó el jefe de la Policía de la región de Kiev, Andrii Nebitov.

Según la prensa ucraniana y la policía de la región de Kiev, aseguraron que Renaud, un videoperiodista estadounidense murió y otro periodista resultó herido cuando fueron atacados por las fuerzas rusas en Ucrania.

La fuerza policial dijo el domingo en su sitio web oficial que las tropas rusas abrieron fuego contra el automóvil de Brent Renaud y otro periodista en Irpin, cerca de la capital. Dijo que el periodista herido estaba siendo trasladado a un hospital en Kiev.

Un portavoz del New York Times dijo que Renaud, de 50 años, era un “cineasta talentoso que había contribuido a The New York Times a lo largo de los años”. Dijo que no estaba trabajando para la publicación en el momento de su muerte, informó The Associated Press.

Renaud, era conocido por laborar con su hermano, Craig Renaud, en proyectos premiados de videoperiodismo y realización de documentales para HBO, Vice y organizaciones internacionales, según por informado por El Diario NY.

Se reportó que otro fotoperiodista, Juan Arredondo, quien también es estadounidense, estaba con Renaud y en un video publicado en Twitter.

La fuerza policial dijo: “Por supuesto, la profesión de periodista conlleva riesgos. Sin embargo, el ciudadano estadounidense Brent Renaud pagó con su vida tratando de resaltar el engaño, la crueldad y la crueldad del agresor”.

Cuando se le preguntó acerca de los informes, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo a CBS News que el gobierno de Estados Unidos consultaría con los ucranianos para determinar cómo sucedió esto y luego “ejecutaría las consecuencias apropiadas”.