Bukele promete comisión anticorrupción en El Salvador

SAN SALVADOR (AP) — El joven empresario Nayib Bukele, favorito para ganar las elecciones presidenciales en El Salvador y que terminaría con el bipartidismo de casi tres décadas en ese país, tiene la mira puesta en el combate a la corrupción y promete crear una comisión que la enfrente, tal como han hecho dos de sus vecinos centroamericanos.

En una entrevista con The Associated Press, Bukele dijo que de alzarse con el triunfo el domingo promoverá la creación de la Comisión Contra la Impunidad de El Salvador (CICIES) y que espera tenga acompañamiento internacional, tal y como ha ocurrido en Guatemala --con la ONU-- y en Honduras, con la Organización de Estados Americanos.

“Lo hemos dicho claro y fuerte: puede ser del partido en el que estamos afiliados o del partido que sea, quien sea, la CICIES tiene que actuar contra el corrupto”, dijo el político de 37 años, el único de los cuatro candidatos que ha prometido algo similar.

Una foto del candidato presidencial del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Nayib Bukele, y su esposa Gabriela, está en una mesa mientras él habla durante una entrevista en San Salvador, El Salvador, el martes 29 de enero de 2019. (AP Foto/Moises Castillo)

Bukele debutó en la política en 2012 de la mano del aún gobernante Frente Farabundo Martí (FMLN), cuando fue electo alcalde del pequeño municipio Nuevo Cuscatlán, y en el 2015 ganó la alcaldía de San Salvador. Sin embargo, sus constantes críticas públicas a la dirigencia del Frente y al mismo presidente Salvador Sánchez Cerén terminaron con su expulsión acusado de violentar los principios del partido.

Hoy es el candidato presidencial del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y desafía el bipartidismo que han mantenido el izquierdista FMLN y el partido derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) en la historia reciente tras el fin de la guerra civil.

Una encuesta reciente del Centro de Investigación de la Opinión Pública Salvadoreña, de la Universidad Tecnológica, señaló que un 40,4% votaría por Bukele, muy por encima del segundo lugar, el empresario Carlos Callejas, de Arena, que obtuvo el 23% de las preferencias. El sondeo se realizó entre el 11 y 13 de enero a 2.113 adultos, con un margen de error de tres puntos porcentuales.

Mientras algunos piden cautela a pesar del entusiasmo que ha generado, otros de sus críticos se han expresado con dureza. Álvaro Artiga, profesor de ciencias políticas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), dijo a la AP que a pesar de las preferencias hay que esperar para que “ese ambiente favorable se traduzca en un voto favorable”.

Según Artiga, Bukele “tiene un rechazo al control” por sus reclamos públicos a instituciones como el Tribunal Supremo Electoral y la Fiscalía, y dijo que puede “representar una forma de gobierno autoritario”.

El empresario Nayib Bukele, favorito para ganar las elecciones presidenciales en El Salvador, se prepara para una entrevista con The Associated Press en San Salvador, el martes 29 de junio de 2019. El candidato del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) dice que de ganar en los comicios del 3 de febrero creará una comisión internacional anticorrupción, tal como hicieron otros dos países centroamericanos. (AP Foto/Moisés Castillo)

Por su parte, el médico psiquiatra Miguel Fortín Magaña, que dirige un movimiento llamado “Libertad”, define a Bukele como “un cobarde narcisista y megalómano” y sostiene que es “el único candidato presidencial que es peligroso”.

Bukele dijo que la CICIES deberá de investigar todos los casos de corrupción en los últimos 30 años. “De aquí en adelante, pero también desde atrás”, incluyendo los 20 años que desde 1999 la derechista Arena gobernó el país, y los diez años de gobierno del exguerrillero FMLN.

Detalló una extensa lista de actos de corrupción de dos expresidentes de Arena y quienes enfrentaron o enfrentan juicios: el fallecido Francisco Flores (1999-2004) y Tony Saca (2004-2009), quien está en prisión por desviar más de 300 millones de dólares de las arcas del Estado.

También destacó los supuestos actos de corrupción del expresidente Mauricio Funes (2009-2014), del partido FMLN, requerido por la justicia para que responda por los delitos de peculado y lavado de dinero y activos, porque supuestamente durante su gestión desvió 351 millones de dólares de las cuentas oficiales.

Bukele, que ha acuñado el slogan “El Dinero alcanza cuando nadie roba”, sostuvo que nunca se podrá sacar adelante al país si no se elimina la corrupción.

El político estudió derecho en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, pero abandonó la carrera antes de terminar. A los 18 años, con el apoyo de su padre, creó una agencia de publicidad. Casado y en espera de su primer bebé, Bukele es hijo de una madre católica y un padre musulmán que dice creer en Dios, pero no tanto en las religiones organizadas, además de que le gusta leer más la Biblia que el Corán.

“Está claro que dinero ha habido, pero se ha ido a los bolsillos de los corruptos”, dijo. “Pero si paramos la corrupción y hacemos que paguen, el país puede comenzar a prosperar”.

Bukele se imagina una CICIES más cercana a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo de la ONU que en los últimos meses se enfrentó con el presidente guatemalteco Jimmy Morales, que decidió no renovar su presencia en medio de críticas dentro y fuera de su país. El mismo Morales fue señalado de posibles actos de corrupción por la CICIG, cuyas investigaciones llevaron a la cárcel al expresidente Otto Pérez Molina.

El candidato salvadoreño dice que no ha hablado con la ONU, pero que sí ha tenido conversaciones con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, aunque no dio más detalles.

En la arena internacional, Bukele dijo que propiciará las mejores relaciones del mundo con Estados Unidos y revisará cualquier acuerdo que el actual gobierno haya hecho con China, con quien el presidente Sánchez Cerén estableció relaciones tras romper sus lazos con Taiwán.

“Tenemos que revisar ese acuerdo que este gobierno que está de salida hizo a última hora a cambio de unas toneladas de arroz, vamos a revisarlo, pero no vamos romper relaciones con China necesariamente”, manifestó.

Los acuerdos con China, añadió, deberían ser revisados por la CICIES que promoverá.

Bukele arremetió contra los gobiernos de Venezuela y Nicaragua por lo que consideró “acciones antidemocráticas”.

“Para nosotros el gobierno de (Nicolás) Maduro no es un gobierno que permita la pluralidad democrática, no permite que haya una oposición real y eso no es democrático”.

En cuanto a Nicaragua dijo que no se puede quedar callado, “viendo que cientos de jóvenes estudiantes han sido asesinados por el régimen de (Daniel) Ortega, un presidente que se dice de izquierda pero que no tiene diferencia con (Anastasio) Somoza, el dictador que ellos botaron y ahora él está haciendo lo mismo”.

Aseguró que él tiene una ventaja sobre Arena y el Frente para condenar las acciones de estas gestiones, “porque no tenemos ataduras con estos gobiernos, y ellos no pueden condenarlos”.

Los otros candidatos presidenciales son el empresario Carlos Callejas, que representa la coalición de cuatro partidos conservadores que encabeza Arena; el excanciller Hugo Martínez, del FMLN, y el empresario Josué Alvarado, del partido VAMOS.

Martínez ha asegurado que Bukele es una persona intolerante y que de ganar se corre el peligro que cierre los medios de comunicación. “Que va a pasar si una persona que no le gusta que le hagan preguntas incomodas, que no le gusta que le hagan críticas, si por desgracia llegara a la presidencia, lo primero que va a hacer es cerrar los medios de comunicación que no le hagan coro”.

Por su parte Carmen Aida Lazo, candidata a la vicepresidencia por el partido Arena retó a Bukele a debatir y no esconderse en las redes sociales. “Yo le lance una invitación y se la reitero, Bukele debatamos, en persona sin iPad, sin telepronter, hagámoslo es lo que merece la población, que dé la cara. Que el candidato de GANA no se esconda en una cuenta de Twitter, en las redes sociales”.

Si ninguno de los contendientes obtiene la mitad más uno de los votos en las elecciones del domingo, se realizará una segunda ronda electoral.