Buscaba "castigar a los impuros", envenenó a 8 familiares

Italia.- Un hombre de 27 años fue arrestado en Italia por envenenar a su familia con talio, causando la muerte de sus abuelos y una tía y la hospitalización de otros cinco familiares.

Fiscales dijeron el jueves que Mattia del Zotto confesó luego que la policía allanó su casa y encontró recibos y frascos de talio, un líquido incoloro, inodoro e insípido que es sumamente tóxico.

Asesinó a sus abuelos y una tía, otros cinco familiares están hospitalizados. FOTO ilustrativa: El Debate

La fiscal de Monza Luisa Zanetti dijo que Del Zotto había dicho que quería "castigar a los impuros". Su madre les dijo a los investigadores que él se había integrado a un culto religioso.

La prensa italiana conjeturó durante semanas sobre el misterioso envenenamiento luego que se detectasen trazas de talio en el té bebido por la familia. Los abuelos se enfermaron al final del verano y murieron en octubre. Algunos familiares siguen hospitalizados, sufriendo problemas neurológicos.

Una bebé está al borde de la muerte por consumo accidental de heroína en Nueva York

Nueva York.- Autoridades dieron a conocer que una menor de 1 año de edad se encuentra hospitalizada y luchando por su vida tras haber consumido heroína que su padre dejó en la cama.

La familia de El Bronx se encuentra en el ojo de las autoridades después del descuido que mantiene a la bebé luchando entre la vida y la muerte.

El padre de la menor, Edgardo Rodríguez confesó a los oficiales haber utilizado la droga con sus hijos en una habitación.

“Parte de ella cayó en la cama (...) no sé como mi hija la consumió porque yo estaba drogado”.

Rodríguez informó que se quedó dormido bajo los efectos del alcohol, había escuchado a la bebé llorar pero no le tomó atención y continuó su siesta.

Foto temática: El Universal

Fue hasta las 08:00 horas cuando los padres de la pequeña se dieron cuenta de que tenía dificultades para respirar.

Trasladaron a la bebé al nosocomio, llegó inconsciente y se le subministró Narcan, un medicamento para revertir la sobredosis con opiáceos; según informó The New York Daily News. Otro pequeño se encontraba en el lugar pero no consumió la droga.

El padre de la menor se encuentra acusado por posesión de droga y poner en riesgo el bienestar de un menor.