Buscaba la cura: “El profeta no fue donde mi hijo”

Desesperado, Roberto Fiseli ha intentado localizar al llamado "profeta" TB Joshua para que sea el quien retire la bala clavada en la espalda de su hijo, pero los intentos han sido fallidos.



El junto con su esposa, ahorraron un gran cantidad de dinero durante un año para trasladarse a Nigeria con el objetivo de que el ministro sanara a Juanelis de 20 años de edad ya que no puede caminar desde los seis años ya que fue baleado por una persona que lo confundió con un ladrón.

El día que Roberto se entero que el "hombre de dios" visitaría la República Dominicana, se inundo de alegría ya que no tendría que gastar una gran cantidad de dinero para curar a su hijo.

Una publicación compartida por TB Joshua (@tb.joshua) el 22 de Abr de 2017 a la(s) 5:49 PDT

La esperanza se terminaba cuando el profeta no lograba ver a su hijo que estaba en el Estadio Olímpico, lugar que visitó.

“Yo vine desde el viernes para que él sanara a mi hijo. Y los organizadores de este evento dejaron pasar a personas que no tenían gran cosa, a veces personas que podían caminar y que estaban bien de salud. No entiendo por qué a mi hijo que tiene una bala dentro todavía, que no puede caminar y se está muriendo, no dejan que el profeta lo sane” apunto de llorar, comentó Roberto.

Buscaba que su hijo fuera tocado por el pastor para que sanara de la bala incrustada en la espalda. Foto: listindiario

El famoso pastor nigeriano, TB Joshua ha llevado a cabo una jornada de curación durante el viernes y sábado en el Estadio Olímpico de la capital.

El predicador a curado ante sus feligreses a personas con muletas, mismas que empiezan a caminar al ser tocadas por el llamado profeta o gente con diagnóstico de cáncer terminal e inmovilizados.



Con información de: listindiario