Buscó donador de esperma porque esposo no era “lo bastante atractivo”

Después de estar tres años casados, los novios se pelearon porque la esposa buscaba un donante de esperma para tener hijos "guapos". Pero una pareja claramente están pasando un momento difícil para comprender lo que la otra persona quiere.

En este caso, lo que la esposa quiere es usar un donante de esperma para tener hijos porque no cree que su esposo sea lo bastante "atractivo". Su esposo ha llevado el caso varios medios para compartir su sorpresa al descubrir esto.

El anónimo de 30 años escribió: "Al hablar sobre los niños (queremos comenzar pronto), ella sugirió un donante de esperma porque entonces el niño (supuestamente) tendrá una mejor oportunidad de tener una buena vida".

Foto: Pixabay

Estaba increíblemente confundido y le pedí que me explicara, a lo que ella explicó que si el bebé tenía genes de un hombre increíblemente atractivo e inteligente (trató de no sentirse insultado por eso), él / ella viviría una vida más fácil y sería más feliz.

"Ella no se equivoca en que las personas más atractivas viven la vida con facilidad, pero es muy doloroso pensar que tu esposa no cree que sea lo suficientemente buena como para tener hijos".

Continúa afirmando que la verdadera razón por la que su esposa quiere usar un donante de esperma es debido a "su propia inseguridad" y luego dice algunas cosas no muy complementarias sobre ella. "Si estoy siendo objetivo, mi esposa es increíblemente inteligente, pero no es hermosa, y aunque tiene un cuerpo sano y en forma, su rostro no es perfecto", dijo.

Ella es imperfectamente perfecta para mí, pero solo es un sólido 6/7. "Creo que su propia inseguridad puede jugar un papel en parte, ya que ella luchó por no ser una mujer hermosa en su juventud y dijo que la vida es más fácil de lucir.

Foto: Pixabay

Al final del post, el marido revela que, a pesar de todo, ha estado considerando su extraña sugerencia ya que solo quiere "arreglar el problema" con su matrimonio. Sin embargo, más tarde agrega una actualización donde después de tener otra conversación con su esposa, y aquí es donde las cosas se ponen realmente extrañas.

El hombre revela que se despertó a las 4 am y tuvieron una discusión de dos horas sobre todo el asunto, lo que implicó mucho llanto. Durante esta conversación, descubrió que su esposa ya había encontrado un donante de esperma, ¡y ella había estado teniendo una aventura con él!

El esposo desconsolado luego declara que va a comenzar el proceso de divorcio y "la destruirá en el tribunal" justo después de que llame a la esposa del médico y le cuente sobre el asunto. Las personas estaban absolutamente desconcertadas por la historia del hombre y no temían decírselo en los comentarios.