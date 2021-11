Cadáver permaneció por horas frente a Palacio Nacional de Haití sin que fuera retirado

El cadáver de un hombre permaneció por varias horas este domingo frente al Palacio Nacional de Haití sin que ninguna autoridad se acercara a retirarlo de la vía pública.

Esta situación se da en medio de una grave crisis que afecta a todos los sectores del país. El hombre lucía delgadez extrema: se le notaban las costillas y los huesos de sus brazos.

El cadáver fue reportado por la Agencia EFE de noticias cerca de las 8 de la mañana del domingo en medio de la calzada frente al Palacio Nacional, se presume fue dejado en el lugar para que la autoridad lo retirara.

El hombre era una persona sin hogar que rondaba la zona Champ de Mars, una plaza ubicada frente a las oficinas del presidente.

Esta plaza es frecuentada por personas sin hogar y otras que tienen problemas mentales, explicaron compañeros del sujeto fallecido.

Uno de sus compañeros, quien no quiso identificarse, dijo que cuidaron al hombre durante toda la noche, pero que murió cerca de las tres de la mañana.

Agregó que murió de hambre. "No pudimos hacer nada, estaba enfermo, pero no tenía un hospital al cual ir. Lo llevamos al hospital General, no se ocuparon de él. El hombre no tiene parientes, y mucho menos una familia", dijo a la Agencia EFE.

El cadáver del hombre sin hogar fue dejado frente al Palacio Nacional apenas resguardado por unas piedras y neumáticos para señalizarlo y evitar que fuera aplastado por un vehículo.

El cadáver permaneció por varias horas ante la mirada de los transeúntes y conductores, pero no fue recogido por nadie.

Haití vive una situación precaria por la falta de combustible que ha paralizado algunos servicios públicos y además por la acción de bandas criminales que asechan la capital, Puerto Príncipe.

La situación es tan complicada que la oficina del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe, encargada de investigar el asesinato del presidente Jovenel Moise fue asaltada y saqueada por un grupo armado.

El juez del caso, Gary Orélien, también fue emboscado en su vehículo por hombres armados. Se trata de la segunda en apenas una semana que el tribunal es objeto de un ataque de estas características. En la noche del pasado miércoles, ya fue también asaltada las oficinas que se encargan de investigar el asesinato del presidente del Colegio de Abogados de Puerto Príncipe, Monferrier Dorval.

