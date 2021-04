Cadena humana salva de morir ahogadas a una mujer y niña en el mar de Florida

Estados Unidos.- Estados Unidos.- El esfuerzo conjunto de decenas de bañistas que se encontraban en una playa de Florida salvó de morir ahogadas a una mujer y una niña que se encontraban atrapadas por las corrientes marítimas.

El momento aterrador se suscitó el pasado 14 de abril la zona de playa de Panamá City Beach cuando según lo informado por medios locales, la Briana Stelmachers y su familia se encontraban disfrutando de un tranquilo descanso de verano, cuando escuchó gritos desde las aguas y acudió al rescate salvando a la niña sin esperar que una segunda mujer que acudió de igual manera al rescate quedaría atrapada.

El video fue compartido por los noticieros se observa una larga cadena humana formada desde la orilla hasta algunos metros adentro del mar del golfo, mientras que las personas de la parte delantera llevaban un pequeño flotador con el que lograron poner fuera de peligro a la mujer.

De acuerdo con el noticiero WMBB News 13, Ryan esposo de Stelmachers mencionó que intento rescatar a la mujer con una tabla, sin embargo la corriente y el golpe de las olas hacían imposible el rescate, "la Corriente seguía sacándonos, y cada vez que dábamos un paso había delante nos hacía retroceder tres pasos".

Afirmó que no fuer por la cadena humana que se formó con el apoyo de los bañistas, la mujer no hubiera llegado a la costa. "Es real la madre naturaleza no es una broma", mencionó Ryan.

Durante ese día autoridades levantaron banderas preventivas e invitaron a la población a no realizar cadenas humanas para rescatar a los bañistas ya que esto podría generar que más personas queden atrapadas en las corrientes del mar.