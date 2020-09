Campaña de Trump demanda para bloquear cambios en las reglas de votación por correo

Carolina del Norte.- El comité de campaña del presidente Donald Trump y el Comité Nacional Republicano demandaron el sábado para impedir que los funcionarios electorales de Carolina del Norte apliquen cambios en las reglas que podrían aumentar el número de votos contados en el estado de campo de batalla presidencial.

La demanda de los republicanos afirma que un nuevo sistema adoptado por la Junta Estatal de Elecciones permitirá que las boletas de voto ausente se emitan tarde y sin la debida verificación de testigos, "lo que invita al fraude, la coacción, el robo y otras votaciones ilegítimas".

El martes, la junta de elecciones emitió una nueva guía que permite corregir las boletas de voto ausente por correo con información deficiente sin obligar al votante a completar una nueva boleta en blanco para las elecciones generales de noviembre.

El cambio significa que los votantes ausentes que no brinden información completa en su sobre sobre un testigo que los vio llenar la boleta no tendrán que completar una nueva boleta y localizar a otro testigo. Un votante solo tendrá que entregar una declaración jurada confirmando que completó la boleta original.

Carolina del Norte es uno de los ocho estados con requisitos de testigos o notarios públicos para las boletas de voto en ausencia, según el Centro Brennan para la Justicia. Los líderes de la Asamblea General de Carolina del Norte anunciaron el sábado por la noche que también habían presentado una demanda similar en un tribunal federal contra los miembros de la junta. Le pidieron a un juez que bloqueara la aplicación de las alteraciones de la boleta electoral ausente de la junta, que sostienen que arrebatarían a la legislatura su trabajo constitucional de establecer las reglas para las elecciones federales.

La demanda federal de los republicanos nacionales afirma que la junta electoral estatal hizo un "acuerdo secreto" partidista que socava la "estructura equilibrada y cuidadosamente considerada de las leyes electorales" de los legisladores estatales. La demanda afirma que la guía de la junta usurpa una ley que dice que una boleta solo puede aceptarse si tiene la firma de un testigo.

“Si bien se promociona como que permite un mayor acceso a los votantes durante la pandemia actual, un objetivo ya abordado en los últimos meses por la Asamblea General, el efecto real es socavar las protecciones que ayudan a garantizar que las próximas elecciones no solo sean seguras y accesibles, sino también seguras, justas y creíble ”, dice la demanda.

La demanda presentada por la campaña de Trump y el RNC también acusa a la junta de tratar de anular la ley estatal al decir que las boletas con matasellos del día de las elecciones o antes pueden contarse si se reciben dentro de los nueve días posteriores a la elección en lugar de los tres días prescritos por ley.

La junta electoral estatal y su presidente, Damon Circosta, se encuentran entre los acusados nombrados en la demanda. Los demandantes también incluyen a dos congresistas republicanos de Carolina del Norte, los representantes estadounidenses Greg Murphy y Dan Bishop.

Circosta no respondió de inmediato el sábado por la noche a los mensajes de texto en busca de una respuesta a las demandas. Más tarde el sábado, el portavoz de la junta Patrick Gannon dijo que la junta estaba revisando el litigio.

Carolina del Norte y otros estados esperan un gran aumento en la votación en ausencia para las elecciones del 3 de noviembre en medio de la pandemia de COVID-19. Más de 1 millón de votantes en Carolina del Norte ya habían solicitado una boleta de voto ausente hasta el 24 de septiembre y ya se habían devuelto casi 240.000 boletas completas, dice la demanda.

La nueva guía de la junta electoral estatal para las juntas del condado significa que los residentes no se verán obligados a comenzar desde cero para emitir votos si un testigo no firma o proporciona una dirección en el sobre que contiene su boleta de voto ausente. La guía significa que la boleta ahora no se considerará “estropeada” y se le enviará al votante una declaración jurada para que la firme y rectifique el problema.

Los problemas con la información deficiente de los testigos en las boletas electorales enviadas por correo han afectado de manera desproporcionada a los votantes negros. Los votos emitidos por afroamericanos representan alrededor del 43 por ciento de los clasificados como con información de testigos incompleta, según datos de elecciones estatales a principios de semana. Sin embargo, los residentes negros representan el 16 por ciento del total de votos devueltos.