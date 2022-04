Campesinos bloquean carreteras en Guatemala por segundo día consecutivo

La organización social Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) bloqueó este martes, por segundo día consecutivo, más de 17 carreteras en toda Guatemala como medida de protesta en contra del Gobierno que preside Alejandro Giammattei.

"No más corrupción. No más saqueo a nuestros territorios. No más privatización de los bienes y servicios", expuso este martes la organización campesina (Guatemala) mediante sus canales de comunicación sobre las manifestaciones en marcha.

De acuerdo con la misma entidad, las protestas se llevan a cabo en casi todos los 22 departamentos que componen al país centroamericano.

Leer más: ¿Es suficiente la mano dura para ganar la "guerra" contra las pandillas en El Salvador?

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) de Guatemala precisó que son 17 las carreteras que están bloqueadas en ambos sentidos, entre ellas las rutas a México y El Salvador, aunque otras rutas ya fueron disueltas.

A diferencia del lunes, las manifestaciones sí se llevan a cabo este martes en la Ciudad de Guatemala, en un sector al oeste de la capital del país centroamericano.

Las protestas para lunes y martes habían sido convocadas el 22 de abril como parte de un paro nacional organizado por Codeca debido al alto costo de la vida, la corrupción, la impunidad y el manejo de la situación política del país de Giammattei.

Por su parte, la Procuraduría de los Derechos Humanos informó que se encuentra en diálogo con la organización campesina en distintos puntos del país para que se habiliten accesos para que el tráfico no quede completamente detenido.

Las acciones de Codeca también son en repudio a la cúpula empresarial, aglutinada en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), según argumentó la entidad.

Entre las exigencias de la organización campesina, que aglutina a más de 200.000 según sus propias cifras, se encuentra un "Estado Plurinacional" y la dimisión del Gobierno de Giammattei.

Manuel Marroquín, representante de la entidad en el departamento (provincia) Sololá (oeste), aseguró en la manifestación de este martes que no se puede aguantar "al alto costo de la canasta básica y el combustible" y "hay otras demandas más que tiene la población".

Codeca ya había realizado un paro similar en noviembre pasado por los mismos motivos y también salió a las calles a manifestarse en agosto de 2021 por la remoción del fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, despedido por la actual fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras.

Leer más: Donald Trump asegura que no tiene planes de volver a unirse a Twitter tras ser comprado por Elon Musk

La fiscal general, sancionada en septiembre pasado por Estados Unidos bajo acusaciones de "obstruir" la justicia en Guatemala, se encamina en mayo a la reelección en el cargo por los próximos cuatro años.

Alrededor del 59 % de los 18 millones de habitantes del país centroamericano viven en condiciones de pobreza y un 20 % lo hace en pobreza extrema, según cálculos oficiales y de organismos internacionales.