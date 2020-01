Canadá dará dinero a familias de víctimas de avión de Irán

Toronto.- El gobierno canadiense dará 25.000 dólares canadienses (19.122 dólares) a las familias de cada uno de los 57 ciudadanos y 29 residentes permanentes de Canadá que murieron en el derribo de un avión ucraniano en Irán la semana pasada, informó el primer ministro Justin Trudeau el viernes.

Trudeau indicó que todavía espera que Irán compense a las familias, pero dijo que por ahora necesitan apoyo para los funerales, viajar a Irán y pagar las cuentas. Agregó que el dinero que Irán ofrezca en una fecha futura será destinado directamente a las familias y no se reembolsará al gobierno canadiense.

Quiero ser claro, esperamos que Irán compense a estas familias”, señaló Trudeau. “Pero me he reunido con ellas. No pueden esperar semanas. Necesitan el apoyo hoy”.