Cancelan mega expo de juguetes en Nueva York por Ómicron

Estados Unidos.- Por segundo año consecutivo, la pandemia de la Covid-19 ha provocado la cancelación de la exposición y convención de juguetes Toy Fair, que se celebra anualmente en Nueva York desde hace más de un siglo.

La reunión estaba programada del 19 al 22 de febrero en el Javits Center de Nueva York.

La icónica Toy Fair se ha vuelto cada vez más importante a lo largo de los años para los estudios de Hollywood que buscan expandir sus franquicias fílmicas a través de juguetes y mercancía de colección. La Toy Association, que organiza el evento, fue fundada en 1916.

Algunas empresas importantes entre los más de mil expositores que inicialmente se esperaban en el evento se retiraron en las últimas semanas en medio de la propagación de la variante Ómicron, incluidas Hasbro, MGA Entertainment, Walmart y Target.

Leer más: Mexicanos "feos" y americanos "lindos" en un deber de una escuela en USA

Los organizadores dijeron que buscaron preservar los intereses comerciales de poco más de 700 expositores.

"Al mismo tiempo, hemos estado contrarrestando eso con aquellos que se iban y estaban seriamente indecisos, y necesitaban proporcionar una cantidad y calidad suficientes en toda la comunidad de compras minoristas necesarias para brindar una experiencia positiva", dijo el CEO de Toy Association, Steve Pasierb.

"A medida que ese equilibrio ha cambiado, estamos obligados a tomar la mejor decisión en interés de todos, sin importar cuán desgarrador sea para muchos y potencialmente perjudicial para las perspectivas futuras de algunos negocios".[[RS-#TBT to when @Shaq and @MitchelWuPhoto cut the ribbon at #TFNY pic.twitter.com/B4lB5nMBli— ToyFairNY (@ToyFairNY) March 12, 2020

Leer más: Bolsonaro minimiza el ómicron en Brasil: "No ha matado a nadie"