California: Juez respalda fallo sobre cancerígeno en el café

LOS ÁNGELES (AP) — Un fallo judicial que les dio una sacudida a los bebedores de café a principios del año fue respaldado el lunes cuando un juez de Los Ángeles dijo que este grano que se vende en California debe traer advertencias de que podría causar cáncer.

El juez Elihu Berle de la Corte Superior dijo que Starbucks Corp. y otros tostadores del grano y minoristas no lograron demostrar que los beneficios de beber café superan cualquier riesgo generado por un carcinógeno que se produce durante el proceso de tostado. Tentativamente había tomado la misma decisión escrita en marzo.

Un grupo sin fines de lucro demandó a unas 90 compañías de café, incluidas Keurig Green Mountain Inc. y Peet’s Operating Co. Inc., bajo una ley estatal que requiere colocar advertencias en productos y en sitios donde hay sustancias químicas que pueden causar cáncer.

La industria del café no negó que la sustancia acrilamida se encuentre en esa bebida. Pero argumentó que se halla a niveles inocuos y que su producto debería estar exento de esa ley porque la sustancia química se genera naturalmente en el cocido, el cual es necesario para darle sabor.

El fallo final despeja el terreno para que el Consejo para la Educación e Investigación sobre Tóxicos procure obtener un interdicto permanente que derivaría en la colocación de etiquetas de advertencia ominosas, o en un compromiso de la industria para retirar la sustancia química de su producto, como lo hizo el sector que fabrica papas fritas hace años cuando el mismo grupo lo demandó.

El abogado Raphael Metzger, que representa a ese organismo sin fines de lucro, dijo esperar que la mediación lleve a algún tipo de acuerdo en el caso que se viene gestando desde hace ocho años. Si no se llega a ningún trato, en otra fase del juicio se determinarían penalizaciones civiles de incluso 2.500 dólares por cada persona expuesta al cancerígeno cada día desde que se presentó la demanda en 2010.

“En todos los años en que me he dedicado a esto nunca tuve un caso que llegara hasta este punto”, afirmó Metzger. “Ellos han perdido todas sus defensas y nosotros demostramos lo que decíamos. Lo único que falta por definir es la naturaleza y la forma del interdicto, y la cantidad de penalizaciones a ser evaluadas. No están en una posición agradable”.

Hace unos dos años, Berle había fallado en contra de la mejor defensa de la industria antes de emitir una decisión tentativa el 29 de marzo que rechazó una defensa secundaria.

En ese momento, la industria del café dijo que estaba sopesando todas las opciones a su alcance, incluidas apelaciones. Indicó que las advertencias de que es un cancerígeno serían engañosas, y mencionó que numerosos estudios han mostrado que beber café conlleva beneficios para la salud.

La industria del café y los abogados del caso no respondieron de inmediato a un correo electrónico para solicitarles comentarios, el cual fue enviado después del horario laboral.