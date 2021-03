Candidato japonés se presenta a sus votantes vestido de Joker y con video musical

Japón.- El jefe de una agencia de planificación de eventos y empleo temporal que se postula para gobernador de la prefectura de Chiba apareció como el famoso supervillano Joker, luciendo pintura facial blanca con rayas azules y vistiendo una chaqueta violeta.

Yuusuke Kawai anunció su candidatura con el Partido para hacer de todo Chiba una tierra de sueños y magia con una agenda que parecía tener la intención de irritar a su candidato rival, Masayuki Hiratsuka, informó soranews24.com.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Su oponente, un ex miembro de Protect the Nation de la NHK, es el actual líder del Partido de la Soberanía del Pueblo, conocido por su postura anti-máscara y lemas como "COVID-19 es solo un resfriado" y "Las vacunas son peligrosas".

Al comienzo de su discurso en NHK, les dijo a los espectadores que grabaran sus comentarios y los compartieran en YouTube y TikTok.

Leer más: Rusia y su amenaza de bloquear a Twitter si no elimina “contenidos ilegales”

Al canalizar a Joaquin Phoenix, habló sobre su plataforma, que incluye la construcción de una torre roja, el cambio de nombre del aeropuerto de Narita a Disney Sky, la creación de "Let It Go" del tema musical de Disney "Frozen" Chiba, la prohibición de la palabra "basura" y su sustitución por las palabras "Fragmento de estrella".

La plataforma de Yuusuke Kawai incluye hacer "Let It Go" del tema musical de Disney "Frozen" Chiba. YouTube

El aspirante a Joker también se dirigió a los anti-enmascaradores en Tokio, refiriéndose al eslogan de protesta, "El nuevo coronavirus es solo un resfriado", informó.

"Resfriarse simplemente no es agradable", dijo, y agregó que las máscaras también pueden prevenir las alergias estacionales y que a algunas personas les gusta usar máscaras para cubrirse la cara. Tokyo Sports le preguntó al candidato sobre el maquillaje.

"Dado que el payaso es una especie de héroe oscuro, tuve la impresión de que podía obtener el apoyo de las masas", dijo Kawai, quien dejó su trabajo e intentó ingresar a la industria del entretenimiento como comediante.