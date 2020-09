"Caníbal de la dark web" irá 40 años a prisión por intentar comer a una joven

Texas.- Un aspirante a caníbal de Texas de Joaquin, Texas, que conspiró para matar, abusar y devorar a una adolescente con lo que no sabía que era un policía encubierto, ha sido condenado a comer comida de prisión durante las próximas cuatro décadas, informa The U.S. Sun.

Alexander Barter, de 23 años, se declaró culpable de intento de coerción y seducción de un menor.

El hombre de Texas cuyas ansias caníbales lo llevaron a querer comerse a la niña de 13 años también fue condenado por distribución de pornografía infantil.

Por estos delitos, un juez de Texas condenó a Barter a 480 meses en una prisión federal el jueves, asegurando que no tendrá más oportunidades de comerse a las adolescentes durante mucho, mucho tiempo.

El problema de trueque con la ley y la condena final por coaccionar y tentar a la niña comenzaron cuando el residente de Texas compartió una publicación en la web oscura en octubre de 2018 en la que dijo que estaba interesado en la necrofilia y el canibalismo.

"Me gustaría probar la necrofilia y el canibalismo, y ver cómo se siente quitarse la vida", transmitió el joven claramente retorcido de Texas a la parte más oscura de Internet. Su declaración luego tomó un giro aún más oscuro.

El aspirante a caníbal de Texas que sería condenado por coaccionar a la niña buscaba personas dispuestas a dejar que se las comiera:

“Si estarías dispuesto a dejar que te mate, estás en los Estados Unidos (preferiblemente en el sur) y puedes viajar por coche, contáctame ". Según CBS Dallas Fort Worth, un oficial de seguridad pública vio la publicación y se puso en acción.

Entre el 8 y el 19 de octubre de 2018, el joven aspirante a caníbal de Texas intercambió una serie de mensajes con el narco de necrofilia en los que expresaba el deseo de matar, violar y comerse a la niña falsa.

Barter era bastante detallista, y le demostró al agente encubierto instrucciones sobre cómo viajar desde Florida al condado de Shelby, Texas. El aspirante a caníbal también instruyó al aspirante a padre sobre cómo obligar a la niña que tenía la intención de comer a viajar a Texas y cómo encubrir su crimen al final.

El trueque demostró que ciertamente no estaba bromeando sobre su deseo de llevar a la niña a Texas para poder comérsela en un acto horrible de canibalismo.

Como informa KIRO 7, se presentó en el punto de encuentro en Joaquín, Texas, que había acordado con el agente encubierto que llevaba suministros que indicaban su deseo de llevar a cabo su crimen gastronómico.

Según KLTV 7, los fiscales llevaron el caso contra el aspirante a caníbal de Texas y detuvieron su plan para comerse a la niña como parte del Proyecto Niñez Segura, que es una iniciativa nacional que el Departamento de Justicia de EE. UU. lanzó en 2006 para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil en línea.