Canta coro en la Catedral de Notre Dame por primera vez luego del incendio

París, Francia.- Con todas las medidas de seguridad necesarias, los integrantes del coro de la Catedral de Notre Dame regresaron al histórico lugar para cantar por primera vez después del terrible incendio ocurrido el año pasado, con motivo de la tradicional época navideña.

El coro fue acompañado de un famoso chelista, mientras interpretaban diversos temas musicales frente a los vitrales de la catedral, la cual se encontraba medianamente iluminada, pues recordemos que en estos momentos dicha construcción se encuentra aún afectada.

De acuerdo con información proporcionada por diversos medios del país europeo, el coro solo tenía previsto la participación de 20 cantantes, sin embargo, por cuestiones de seguridad se tomó la decisión de disminuir el número de personas invitadas al emotivo encuentro.

Fueron ocho los músicos que lograron formar parte del suceso, quienes guardaron distanciamiento social para poder retirarse las mascarillas y poder cantar de forma libre. Cabe señalar que este artefacto es de uso obligatorio en cualquier lugar de Francia. (Detectan en Francia primer caso de la nueva cepa de coronavirus).

El ameno concierto incluyó temas como Silet Nigth en inglés y francés, The Hymn of the Angels, así como Jingle Bells. Fue grabado y transmitido antes de la media noche del jueves.

Es preciso señalar que no se contó con la participación de público y no está en planes su acceso hasta por lo menos el año 2024.

La diócesis lo describió como un “concierto altamente simbólico… caracterizado por la emoción y la esperanza”, y la celebración de una “herencia musical que data de la edad media”.

Por su parte, el arzobispo de París, monseñor Michel Aupetit, festejó el pasado jueves el servicio de Nochebuena en la iglesia de Saint-Germain-l’Auxerrois frente al Museo de Louvre en lugar de Notre Dame.

El coro de Notre Dame daba alrededor de 60 conciertos por año al interior de la catedral, pero sus presentaciones han sido limitadas en las iglesias de París.

El incendio del 2019 consumió el techo principal de la iglesia, destruyendo su torre en espiral. Los trabajadores han logrado estabilizar el lugar lo suficiente para emprender su reconstrucción.