Cantidad "desproporcionada" de gente de color detenida

Los niños negros y de etnia minoritaria representan más de una cuarta parte de todas las detenciones de niños en Inglaterra y Gales, según muestran las nuevas cifras, lo que genera preocupación por la "desproporcionada" desproporción en el sistema judicial.

Los datos obtenidos a través de la Ley de Libertad de Información muestran que el 26 por ciento de todas las detenciones de niños son jóvenes pertenecientes a minorías étnicas , una cifra más del doble de la proporción de negros, asiáticos y minoritarios ( BAME ) en la población en general.

Activistas y políticos han dicho que los hallazgos son motivo de "gran preocupación" y han pedido al Gobierno que tome medidas urgentes para abordar el "racismo institucional" en el sistema de justicia penal.

Los hallazgos alimentarán las crecientes preocupaciones sobre la alta proporción de niños BAME bajo custodia, que ha aumentado dramáticamente en los últimos años - a 49 por ciento - a pesar del hecho de que el número total de niños que ingresan al sistema de justicia ha caído recientemente a un mínimo histórico.

T él nuevas figuras, OBT ained por el Howard Leag ue para la Reforma Penal, muestran 22579 negro o m i n orit y étnica menores de 18 años el año pasado fueron detenidos, de un total de 87.529 .

Si bien la falta de datos de población en relación con niños y niñas de 10 a 17 años significa que es difícil evaluar directamente el nivel de desproporcionalidad, las cifras del Ministerio del Interior muestran que la proporción BAME de la población total es del 13%, lo que indica que las cifras de arresto infantil son desproporcionadas.

En Londres, más de la mitad (60%) de todos los arrestos de menores por parte de la Policía Metropolitana fueron negros y niños de minorías étnicas, y este grupo representa 12,000 de 20,000 del total. La capital tiene una población BAME del 40 por ciento en general.

Mientras tanto, las minorías étnicas representaron el 42% de las detenciones de niños en Bedfordshire, un área policial donde solo el 23% de la población total es BAME, mientras que en West Midlands, donde el 30% de la población total no es blanca, la policía registró la tasa de arrestos de niños de minorías en un 41 por ciento.

La desproporcionalidad en varias regiones fue particularmente dura. En Do r s e t, que tiene un no n- població blancas en de 4 por c iento, BAME niños accounte d el 14 por ciento de los niños arresto s por p o li c electrónico , mientras que en DYFE d Pow ys, w aquí no personas -white constituyen sólo el 2 por ciento de la població en los niños, BAME compuestos 2 5 por c iento de arre niñopts.

Se produce después de que un informe del perro guardián de la prisión reveló que casi la mitad (49%) de los niños en cárceles provienen de minorías étnicas o negras, en comparación con el 41% del año anterior y el 35% del año anterior.

El aumento se produce a pesar del hecho de que el número total de niños que ingresan al sistema de justicia ha disminuido considerablemente. Las fuerzas policiales en Inglaterra y Gales realizaron menos de 88,000 arrestos de niños en total el año pasado, frente a casi 250,000 en 2010, y el número de niños en prisión cayó en un 58 por ciento entre 2010 y 2016, según un informe de la Howard League a principios de este año.