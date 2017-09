Captan a terrorista huyendo tras el atentado en Barcelona

Barcelona.- A casi un mes del atentado que yihadista que sucedió en el corazón de Barcelona, donde una furgoneta que el protagonista de la tragedia que se suscitó arrollando a una decena de personas en la Rambla y quitándole la vida a 14 personas, hoy sale a la luz un video inédito del conductor responsable de la unidad.

Una mujer que no sabía qué es lo que sucedía en el momento del atentado, sacó su teléfono celular y grabó su camino preguntando a cualquier persona con la que se encontraba en su paso para saber lo sucedido.

En su paso, se encontró a un joven que vestía una playera de rayas, y sin saber de quién se trataba, la mujer mientras grababa en su camino, le preguntó al joven que si sabía que es lo que había sucedido, sin embargo, el joven sólo le responde que "no sabe qué está pasando".

En medio de la incertidumbre, la mujer repite a quien se cruza en su camino qué es lo había sucedido, pero muchas personas se observan en el video que sólo corren para tratar de buscar un lugar seguro.

En el video se puede observar el ambiente de terror que se vivió en la parte de atrás del mercado de La Boquería, lugar que escogió el terrorista Abouyaaqoub para llevar a cabo su huida.

La autora del video, no sabe qué es lo que ha pasado, pero observa a un joven que camina con mucha tranquilidad por el interior del mercado, quien le contestó con frialdad la duda que tenía la mujer.

La autora publicó después su video a Antena 3, más nunca imaginó que se cruzaría al propio autor del atentado terrorista, Younes Abouyaaqoub, aquel joven con playera de rayas y unas gafas de sol.

Después de salir del mercado el terrorista, después asesinó a cuchilladas a un hombre para poder robar su vehículo y así terminar su escape de la ciudad.

Su huida duró cuatro día, hasta que el pasado 21 de agosto, las autoridades lo abatieron cuando lo vieron portar un cinturón de explosivos falso en su cuerpo.

Younes, fue el conductor de la furgoneta y el responsable por atropellar a más de 100 personas en La Rambla.

Aquí el inédito video:

Fuente: Infobae

¿QUIÉN ERA YOUNES ABOUYAAQOUB?

"Un tío de pu… ma... De verdad, un tío de pu… ma…”, así describe un amigo a Younes Abouyaaqoub, el autor de la masacre de La Rambla.

Abouyaaqoub vivía en la calle Santa Magdalena, había estudiado en el colegio público Joan Maragall. Sus amigos cuenta que era tímido, buen estudiante, fanático de los coches y del fútbol, y que incluso era un alumno ejemplar.

“Era un estudiante ejemplar. Era de los mejores”. “Nunca se metía en líos, al contrario que nosotros, mis padres siempre me lo ponían como ejemplo, cuando yo me metía en un lío me decían que podía ser como Younes. Y mira ahora, joder…”, señaló un amigo.