Captura de "Chapo" no impactó el consumo de drogas 

WASHINGTON (AP) - Han pasado casi dos años desde la captura de Joaquín "El Chapo" Guzmán, considerado uno los narcotraficantes más poderosos del mundo, pero Estados Unidos dice que no ha servido para reducir el consumo de drogas.

"Lo que estoy oyendo es que los cambios no son sustanciales porque el consumo y la demanda aún están allí", dijo a The Associated Press James Walsh, subsecretario de Estado interino contra el narcotráfico internacional.