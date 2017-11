Carolina de 18 años y su sensual trabajo en las webcam

Colombia.- Además de ser una habitación, también es su contexto de trabajo, tiene colocadas dos mesas con lamparas en cada una de ellas y una cama queen size con una cabecera de color blanco, sobre sus piernas tiene colocada su computadora portatil y hace unos minutos terminó a lo que llaman "transmisión".

Carolina tienen 18 años de edad y hace trabaja como modelo webcam, hace apenas tres meses que forma parte de esta profesión la que sirve de entretenimiento para adultos, al igual que ella también hay hombres y trans que hacen transmisiones eróticas.

"Se me metió en la cabeza trabajar en esto por un programa que vi en la televisión con mi mamá. Se titulaba: "Los dos lados de la webcam". Empezó con el lado malo, el lado ilegal, en el que mostraban cómo abusaban de las niñas. Y luego, el lado bueno…", dice Carolina.

Foto: Softonic

"Para poder trabajar desde mi propio lugar me tuve que mudar a otra casa, para que el espacio fuera más grande, más bonito. Entonces tengo la obligación prácticamente de pagar el arriendo", dice Carolina, quien vive en el sur de Medellín con su madre y su prima.

Uno de los pioneros del gran negocio en Colombia es Juan Bustos quien colocó un pequeño imperio de salas webcams.

"Cuando tuve mi primera página empecé a ver a muchas modelos conectadas y a entender cómo funcionaba todo. A darme cuenta de que no era solo sexo, sino que allí habían relaciones de las modelos con los usuarios, que realmente se establecen relaciones de amistad. Y empecé a descubrir que también juega un componente muy alto de entretenimiento y de comunicación, entre los usuarios y las modelos. Y comencé con la idea de educar a las modelos", cuenta Juan.

Foto: YouTube

Juan viajó hasta Rumania la meca del modelaje webcam en todo el mundo, regreso con la mentalidad de crear una tipo universidad para formar a profesionalistas.

"Comenzamos hace un año con clases todos los jueves a las dos de la tarde de manera virtual: dictamos cursos sobre seducción, psicología de una sala de chat, cómo manejar los ángulos de la cámara, la mejor iluminación para una habitación. En fin, temas relacionados a la actividad webcam. Después de un año decidimos celebrar el aniversario lanzando una universidad física, desarrollada con Linda Suárez, profesional en erotismo y seducción, además experta en baile pole dance", dice el empresario colombiano.

Al rededor de 30000 mujeres forman parte de esta industria en Colombia, la mayoría jóvenes en sus 20 años.

"Una profesional en Colombia se gasta en un semestre en una universidad alrededor de 3 mil dólares. El total de una carrera puede costar 30 mil dólares. Y van a salir al mercado como profesionales y van a ganar quizás 500 dólares. Entonces, matemática simple. Si yo como profesional en Colombia me voy a ganar 500 dólares, que es el sueldo promedio de un profesional. Si voy ganar esa cantidad, no sé, ayudo en la casa, pago arriendo, servicios, tengo mis gastos, con suerte podré ahorrar ahorrar 50 dólares al mes. Quiere decir que tengo uno 600 dólares ahorrados en un año. Quiere decir que en 10 años tengo 6 mil dólares. Y me demoro 50 años o más para recuperar la inversión de la universidad. No tiene sentido. Cuando puedo entrar a una página de webcam y puedo llegar a ganar 500 dólares por día", explica Juan.

Mañana 9:00 am bienvenidos al universo #Camgirl Aniversario Universidad #Webcam �� Una publicación compartida por Juan Bustos (@juanbustosvip) el 29 de Oct de 2017 a la(s) 6:18 PDT

Las ganancias del modelaje webcam dieron de 2 o 3 billones de dolares en el 201, según el reporte de la BBC.

"En Rumania, les cobran impuestos, hay normas, lo tienen legislado, es una actividad comercial como ser médico, abogado o panadero. Es una profesión más. Están súper organizados y el gobierno lo entiende muy bien porque muy probablemente Rumania, con el 40% de las modelos en el mundo, podría estar moviendo unos 100 millones de dólares al mes, y el gobierno rumano se lleva el 16% de comisiones en impuestos", dice Bustos.

Además de temas sexuales, el cliente puede hablar de lo que sea, en los usuarios de las chicas aparecen los mejores usuarios de cada una.

"Hay amigos que llegan y se enamoran de ti pero tú no les puedes corresponder de la misma manera y te toca manejar esa situación. Manejarla muy bien y que se quede, pero dejarles las cosas claras y decirle que es solo amistad. Ellos te dan buena conversación, están contigo en momento malos y te apoyan a veces más que las personas que están físicamente", cuenta Kate, quien hace poco recibió una playstation de regalo de uno de sus usuarios.