Casa Blanca asegura que Trump visitará Reino Unido 

WASHINGTON (Xinhua).- La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, afirmó este martes que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha aceptado una invitación de la primera ministra británica, Theresa May, para visitar su país, además de indicar que Trump ha sido "duro" contra Moscú.

Según la Casa Blanca, Trump llamó a May a primeras horas del martes, la primera vez desde su disputa en Twitter, y los dos líderes "intercambiaron saludos navideños y deseos cordiales por la Navidad y Año Nuevo". También analizaron los próximos pasos para forjar la paz en Medio Oriente.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders.(Foto:EFE).

La "relación especial" entre Trump y May ha sido cuestionada en las últimas semanas después de que Trump reenviara varios fragmentos de vídeo en Twitter enviados por un grupo de extrema derecha británico. May dijo que la decisión de Trump fue errónea y el presidente estadounidense respondió pidiéndole cuidar de su nación. Miembros parlamentarios británicos han pedido que May no invite a Trump para una visita de Estado el próximo año.

Al hablar de la invitación de May, Sanders dijo que ha sido "extendida y aceptada", añadiendo que la Casa Blanca está trabajando con la parte británica "para finalizar los detalles, que esperamos anunciar pronto".

Al responder la razón de que Trump no usó retórica dura contra Rusia en su discurso sobre la estrategia de seguridad nacional el lunes, Sanders argumentó que Trump y la Casa Blanca siempre han sido "duros" contra Rusia.

OTRA INFORMACIÓN:Moon Jae-in sugiere retraso de maniobras a EU por JJOO

Presidente surcoreano, Moon Jae-in. Foto: AP

Seúl.- El presidente surcoreano, Moon Jae-in, ha sugerido a EEUU retrasar sus maniobras militares anuales para que no coincidan con los JJOO de Invierno que arrancan en febrero en el condado surcoreano de PyeonChang y rebajar así la tensión con Corea del Norte.

"Existe la posibilidad de que Corea del Sur y EEUU estudien un aplazamiento de los maniobras. He hecho esta sugerencia a Estados Unidos y Estados Unidos la está estudiando", dijo Moon en una entrevista concedida el martes a la cadena estadounidense NBC en respuesta a una opción que Seúl lleva barajando desde noviembre.

Un portavoz de la oficina presidencial surcoreano citado por la agencia de noticias Yonhap subrayó hoy, no obstante, que Moon dejó claro que un hipotético retraso de las maniobras Key Resolve y Foal Eagle, que Seúl y Washington suelen iniciar a finales del invierno en suelo surcoreano, dependería "del comportamiento de Corea del Norte".

Moon Jae-in. Foto: AP.

También explicó que el aplazamiento se limitaría a la "celebración pacífica de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos" y que no se baraja por el momento ninguna otra modificación con respecto a estos ejercicios anuales.

Tanto Pekín como Moscú han propuesto a los aliados "congelar" la celebración de estas maniobras a cambio de que Pyongyang haga lo propio con su programa nuclear y de misiles.

Por su parte, el Ministerio de Defensa surcoreano aún no ha adoptado ninguna postura oficial con respecto a los comentarios del presidente Moon, según explicó un portavoz consultado por Efe.

"El presidente ha considerado sobre el tema Rusia y sus sentimientos sobre eso varias veces. La política y la estrategia presentadas en aquel documento muy detallado fueron las del presidente y reflejan sus puntos de vista", explicó.

Donald Trump. Foto: EFE

Añadió que Trump "ha sido claro de lo que es su posición. Hemos sido duros contra Rusia, hemos impuesto sanciones contra Rusia, hemos importado energía y les impactó en una gran forma. El presidente no ha sido suave en este proceso".

En la estrategia de seguridad nacional y el discurso, la administración Trump etiquetó a Moscú como "competidor" y "potencia rival" de Estados Unidos, procurando minar el orden internacional liderado por Washington y los intereses estadounidenses. Rusia ha rechazado tal acusación repetidamente.