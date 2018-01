Casa Blanca podría considerar plan que naturalice a dreamers

Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad Nacional, escucha durante una entrevista el martes 2 de enero de 2018, en San Diego. Nielsen le dijo a The Associated Press que el gobierno no respalda el otorgar la ciudadanía a los beneficiados por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), pero que sí sopesaría un proyecto de ley aprobado por el Congreso a ese respecto. (AP Foto/Gregory Bull)