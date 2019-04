Casan a niña de 5 años para pagar tratamiento de su hermano

Afganistan.- Los padres de Nazanin no pudieron ir a la escuela, no saben leer ni escribir, lo cual les ha dificultado conseguir trabajo, motivo por el que no tenían dinero para el tratamiento de su hijo,así que decidieron vender a una de sus hijas.

Cuando Nazanin N" tenía cinco años, sus papás decidieron comprometerla en matrimonio con un niño de seis, conforme al acuerdo recibieron 3 mil 500 dólares para el tratamiento de su hijo que padecía epilepsia.

El menor al cual fue destinado el dinero recabado de la boda de su pequeña hermana, no se recuperó, por lo que se arrepintieron de haber dado a Nazanin en matrimonio.

La edad legal para contraer matrimonio, en Afganistan, es de 16 años para las mujeres y 18 para los hombres, sin embargo, muchos jóvenes se casan a edades más tempranas.

Es una tradición islámica que la familia de la novia reciba un regalo al hacer un trato de matrimonio, reglo que puede ser una cantidad de dinero, incluso antes de que se celebre la boda.

La situación familiar no mejoró y el padre de la menor dijo estar dispuesto a vender a otra de sus hijas para mejorar la economía familiar.